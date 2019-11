| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 25. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 25. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Clans im Visier des Staates - was bringt die harte Tour?

Clans im Visier des Staates - was bringt die harte Tour? Gäste: Herbert Reul (CDU, Innenminister des Landes NRW), Olaf Sundermeyer (Journalist; Co-Autor der ARD-Reportage "Beuteland - Die Millionengeschäfte krimineller Clans"), Dorothee Dienstbühl (Kriminologin; Professorin für Kriminologie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW), Ahmed Abed (Rechtsanwalt, Mitglied im Vorstand der Bezirksverordnetenversammlung DIE LINKE Berlin-Neukölln), László Anisic (Strafverteidiger)

Durchsuchen, beschlagnahmen, abschieben - was bringt die neue Strategie von Justiz und Polizei gegen Clan-Kriminalität? Lohnt der Aufwand oder ist das Ganze eine PR-Nummer? Und warum reden alle über arabische Clans, obwohl es viele andere kriminelle Banden gibt? Die Diskussion im Anschluss an die Dokumentation "Beuteland" zum Thema.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 27. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 27. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Diverse Themen der Woche.

Diverse Themen der Woche. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 28. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 28. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. Dezember, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 1. Dezember, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. Dezember, 22.55 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 4. Dezember, 22.55 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.