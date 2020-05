| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 25. Mai, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 25. Mai, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Kinder und Eltern zuletzt - scheitern Schulen an Corona?

Kinder und Eltern zuletzt - scheitern Schulen an Corona? Gäste: Franziska Giffey (SPD, Bundesfamilienministerin), Susanne Eisenmann (CDU, Kultusministerin Baden-Württemberg), Udo Beckmann (Bundesvorsitzender des Verbands Erziehung und Bildung, VBE), Stephan Wassmuth (Vorsitzender des Bundeselternrats), Collien Ulmen-Fernandes (Schauspielerin und Moderatorin; SZ-Kolumnistin zu Erziehungsfragen; Autorin von Dokumentationen zum Thema Erziehung für ZDF neo), Verena Pausder (Expertin für digitale Bildung; Gründerin des Vereins "Digitale Bildung für Alle")

Erst Schutz der Alten, dann Rettung der Arbeitsplätze - und die Kinder? Sie lernen - zu warten. Warum fehlt es vielen Schulen und Kitas an modernen Mitteln, wie sehr sind Pädagogen überfordert? Was muss passieren, damit die Jugend nicht zum Verlierer der Krise wird? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 27. Mai, 23.45 Uhr

Mittwoch, 27. Mai, 23.45 Uhr Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 28. Mai, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 28. Mai, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Juni, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. Juni, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

