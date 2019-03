| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 25. März, 21 Uhr (ARD)

Montag, 25. März, 21 Uhr (ARD) Thema: Die Erde schwitzt, das Eis schmilzt: Wie radikal müssen wir uns ändern?

Die Erde schwitzt, das Eis schmilzt: Wie radikal müssen wir uns ändern? Gäste: Svenja Schulze (SPD, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit), Luisa Neubauer (Klimaaktivistin und Geographie-Studentin; Mit-Initiatorin der "Fridays for Future"-Proteste; Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen), Herbert Diess (Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und Vorsitzender des Markenvorstands Volkswagen Pkw), Markus Lanz (ZDF-Moderator), Ulf Poschardt (Chefredakteur der "Welt"-Gruppe)

Der Klimawandel bringt das ewige Eis der Polkappen und Gletscher zum schmelzen. Können wir da so weitermachen wie bisher? Oder müssen wir unser Leben bei Energie, Reisen, Autos radikal verändern? Und was macht das mit Industrie und Arbeitsplätzen bei uns? Darüber diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 28. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 28. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 31. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 31. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 3. April, 23.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 3. April, 23.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.