Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 17. September, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 17. September, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Schnelle Abschiebung und Rechtsstaat - wie geht das zusammen?

Schnelle Abschiebung und Rechtsstaat - wie geht das zusammen? Gäste: Thomas Strobl (CDU; Innenminister des Landes Baden-Württemberg), Thomas Oberhäuser (Anwalt für Asyl- und Ausländerrecht), Harald Dörig (bis August 2018 Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig), Petra Bahr (Landessuperintendentin Hannover der Ev.-luth. Landeskirche Hannover), Berthold Hauser (Vorstandsmitglied der Gewerkschaft der Polizei - Bundespolizei; hat selbst an Abschiebungen teilgenommen), Lisa Fiedler (Integrationsbeauftragte beim Outdoor-Sportartikel-Hersteller VAUDE)

Wer kein Bleiberecht hat, soll abgeschoben werden. Eine populäre Forderung, aber offenbar schwer durchzusetzen. Ist das der Preis für einen funktionierenden Rechtsstaat? Und warum müssen gut Integrierte gehen, während Straftäter oft bleiben dürfen? Diese Fragen diskutiert Moderator Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 19. September, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 19. September, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 20. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 20. September, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 3. Oktober, 22.00 (ZDF)

Mittwoch, 3. Oktober, 22.00 (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. Oktober, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

