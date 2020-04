| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 27. April, 21.15 Uhr (ARD)

Montag, 27. April, 21.15 Uhr (ARD) Thema: Das Virus und wir - wie erleben Menschen unser Land in der Corona-Krise?

Das Virus und wir - wie erleben Menschen unser Land in der Corona-Krise? Gäste: Wolfgang Niedecken (Sänger und Gitarrist der Kölner Band "BAP"), Martin Schröder (Soziologe; Professor am Institut für Soziologie der Philipps-Universität Marburg), Dr. Susanne Herold (Professorin für Infektionskrankheiten der Lunge am Universitätsklinikum Gießen und Leiterin der Abteilung Infektiologie), Jolanta Schlippes (Kassiererin in einem Supermarkt), Martin Feldmann (Polizeioberkommissar; Mitglied der Gewerkschaft der Polizei Berlin)

Rasant verändert das Corona-Virus den Alltag. Wie erleben das die Menschen? Bei "hart aber fair" berichten und diskutieren ein Polizist, eine Supermarktangestellte, eine Ärztin, ein Musiker und ein Sozial-Forscher.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 29. April, 22.45 Uhr

Mittwoch, 29. April, 22.45 Uhr Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 30. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 30. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 3. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 3. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

