| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 13. Mai, 21 Uhr (ARD)

Montag, 13. Mai, 21 Uhr (ARD) Thema: In Europa, in Deutschland - wie viel Populismus verträgt die Politik?

In Europa, in Deutschland - wie viel Populismus verträgt die Politik? Gäste: Kevin Kühnert (SPD, Bundesvorsitzender der Jusos), Guido Reil (AfD, Mitglied im Bundesvorstand, kandidiert für das Europaparlament), Boris Palmer (B'90/Grüne, Oberbürgermeister von Tübingen), Isabel Schayani (Moderatorin der ARD-Sendung "Weltspiegel"; Leiterin der Redaktion "WDRforyou"), Ralf Schuler (Buchautor "Lasst uns Populisten sein. Zehn Thesen für eine neue Streitkultur"; Chefkorrespondent im Parlamentsbüro der BILD-Zeitung), Peter Filzmaier (Österreichischer Politik- und Kommunikationswissenschaftler; Professor für Demokratiestudien und Politikforschung an der Donau-Universität Krems)

Die Europawahlen könnten zum Erfolg für die Rechtspopulisten werden. Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen über folgende Fragen: Was macht AfD und Co. bei Wählern attraktiv? Warum zünden einfache Parolen in schwierigen Zeiten? Und: Wer ist überhaupt ein Populist?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 15. Mai, 23.30 Uhr (ARD)

Mittwoch, 15. Mai, 23.30 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Senduung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 19. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 19. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 23. Mai, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 23. Mai, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.