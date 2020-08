| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 31. August, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 31. August, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Streit um Corona-Verbote - wie viel Freiheit ist noch drin?

Streit um Corona-Verbote - wie viel Freiheit ist noch drin? Gäste: Michael Müller (SPD, Regierender Bürgermeister von Berlin), Lamya Kaddor (Publizistin; Lehrerin an einem Gymnasium in Duisburg), Bernd Stelter (Moderator und Kabarettist, Buchautor; tourt mit seinem Programm "Wer Lieder singt, braucht keinen Therapeuten!"), Jasper von Altenbockum (Journalist, Leiter Ressort Innenpolitik der Frankfurter Allgemeinen Zeitung), Dr. Julia Fischer (Wissenschaftsjournalistin und Ärztin)

Viel Lärm um eine Großdemo in Berlin und die Frage: Wie viel Freiheit darf sein trotz Corona? Drohen jetzt im grauen Herbst neue Verbote? Und wie logisch ist es, wenn große Privatfeiern erlaubt sind, aber Discos, Kultur und Musik in der Dauerkrise verkümmern? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 2. September, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 2. September, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 10. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 10. September, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendug ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendug ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.