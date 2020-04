| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 20. April, 21.00 Uhr (ARD)

Thema: Freiheit nur in kleinen Schritten: Wie schädlich wird die Dauer-Quarantäne?

Freiheit nur in kleinen Schritten: Wie schädlich wird die Dauer-Quarantäne? Gäste: Tobias Hans (CDU, Ministerpräsident des Saarlands), Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter; Gesundheitsökonom und Epidemiologe; stellv. SPD-Fraktionsvorsitzender), Ulrich Schneider (Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes), Clemens Fuest (Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung; Professor für Volkswirtschaftslehre Universität München), Barbara Vorsamer (Digitalredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung für die Ressorts Gesellschaft und Stil)

Nur langsam bekommen die Bürger erste Freiheiten zurück. Wird so der Schaden für die Wirtschaft, die Belastung für Familien zu hoch? Und Geschäfte schon auf, aber Kitas und Schulen weiter zu - ist das alles logisch? Darüber disutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 22. April, 23.00 Uhr

Thema: Das Thema ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 23. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 26. April, 21.45 Uhr (ARD)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt.

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

