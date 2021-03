Hart aber fair: Thema und Gäste heute im ARD-Talk

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 22. März, 21.15 Uhr (ARD)

Montag, 22. März, 21.15 Uhr (ARD) Thema: Das Thema: Der verschobene Frühling - dritter Lockdown statt weiter lockern?

Das Thema: Der verschobene Frühling - dritter Lockdown statt weiter lockern? Gäste: Karin Maag (CDU, Gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU Bundestagsfraktion; Mitglied im Fraktionsvorstand), Volker Wissing (FDP, Generalsekretär; Wirtschaftsminister Rheinland-Pfalz), Georg Mascolo (Journalist, Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung"), Elvira Rosert (Politikwissenschaftlerin; Mitautorin Strategiepapier "No Covid"), Sibylle Katzenstein (Fachärztin für Allgemeinmedizin und Geriatrie, führt eine Hausarztpraxis in Berlin)

Schulen auf und wieder zu, etwas Shopping, kaum Kultur: Platzen die Träume vom lockeren Frühling am Montag beim Spitzentreffen von Bund und Ländern? Was bringen die Tests, wann wirkt das Impfen? Und scheitert Deutschland daran, dass zu viele Bedenken haben und zu wenige Mut? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 24. März, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 24. März, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 25. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 25. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 28. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 28. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Anne Will" finden Sie hier.