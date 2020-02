| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 10. Februar, 22.45 Uhr (ARD)

Montag, 10. Februar, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Haltlos, machtlos, ratlos: Was folgt aus dem Tabubruch von Thüringen?

Haltlos, machtlos, ratlos: Was folgt aus dem Tabubruch von Thüringen? Gäste: Bernhard Vogel (CDU, war von 1992 bis 2003 Ministerpräsident des Landes Thüringen), Marina Weisband (Publizistin und Psychologin; Mitglied der Grünen, ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei), Ria Schröder (Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen), Kristina Dunz (Journalistin; stellv. Leiterin des Parlamentsbüros der "Rheinischen Post"), Cornelius Pollmer (Journalist, berichtet für die Süddeutsche Zeitung aus Dresden und Leipzig)

Haltlose Abgeordnete, machtlose Parteichefs, ratlose Bürger: Nur Verlierer nach dem Wahl-Chaos in Thüringen? Bleibt der Tabubruch, die Zusammenarbeit von CDU, FDP mit der AfD wirklich einmalig? Oder wird so etwas in Ostdeutschland bald wieder probiert? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg, der nach krankheitsbedingter Pause wieder zurück ist, mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Februar, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 12. Februar, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Diverse Themen der Woche.

Diverse Themen der Woche. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 13. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 13. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 16. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 16. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Nach der Winterpause

Nach der Winterpause Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

