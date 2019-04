| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 1. April, 21 Uhr (ARD)

Montag, 1. April, 21 Uhr (ARD) Thema: Moralischer Zwang zur Organspende: Wollen Sie das, Herr Spahn?

Moralischer Zwang zur Organspende: Wollen Sie das, Herr Spahn? Gäste: Jens Spahn (CDU, Bundesgesundheitsminister), Annalena Baerbock (B'90/Grüne, Bundesvorsitzende), Werner Bartens (Mediziner, leitender Redakteur im Wissenschaftsressort der Süddeutschen Zeitung), Michael Sommer (war von 2002 bis 2014 Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB); spendete seiner Frau eine Niere), Ulrike Sommer (Journalistin und Schriftstellerin; ihr Mann spendete ihr eine Niere)

Jens Spahn (CDU, Bundesgesundheitsminister), Annalena Baerbock (B'90/Grüne, Bundesvorsitzende), Werner Bartens (Mediziner, leitender Redakteur im Wissenschaftsressort der Süddeutschen Zeitung), Michael Sommer (war von 2002 bis 2014 Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB); spendete seiner Frau eine Niere), Ulrike Sommer (Journalistin und Schriftstellerin; ihr Mann spendete ihr eine Niere) Im Einzelgespräch: Sarah Angelina Groß (29-jährige Studentin; lebt mit einem Spenderherz)

Wer nicht ausdrücklich Nein sagt, ist Organspender: Hilft dieser neue Gesetzesvorschlag von Jens Spahn, damit es bald mehr Spenderorgane gibt? Und ist das in Ordnung? Oder wächst so der moralische Druck auf diejenigen, die eigentlich nicht spenden wollen? Über diese Fragen diskutiert Moderator Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 3. April, 23.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 3. April, 23.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 4. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 4. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. April, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. April, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.