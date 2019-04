| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 8. April, 21 Uhr (ARD)

Montag, 8. April, 21 Uhr (ARD) Thema: Sorry, liebe Briten: Wer nimmt Euch jetzt noch ernst?

Sorry, liebe Briten: Wer nimmt Euch jetzt noch ernst? Gäste: Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses), Kevin Kühnert (SPD, Bundesvorsitzender der Jusos), Anthony Glees (Britischer Historiker und Politologe; Professor an der University of Buckingham), Nikolaus Doll (Wirtschaftskorrespondent bei Welt und Welt am Sonntag)

Großbritannien droht der harte Brexit. Den will aber (fast) niemand. Soll die EU noch einmal Zeitaufschub gewähren? Und gefährdet das britische Drama die ganze EU, weil die wichtigen Themen einfach liegenbleiben? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. April, 23.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 10. April, 23.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 11. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 11. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 5. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

