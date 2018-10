| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 29. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 29. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Im Abwärtssog: Sind die Volksparteien am Ende?

Im Abwärtssog: Sind die Volksparteien am Ende? Gäste: Paul Ziemiak (CDU, Bundesvorsitzender Junge Union), Ralf Stegner (SPD, stellv. Parteivorsitzender; Fraktionsvorsitzender in Schleswig-Holstein), Annalena Baerbock (B'90/Grüne, Parteivorsitzende), Robin Alexander (Redakteur "Welt" und "Welt am Sonntag"; Berichterstatter der "Welt"-Gruppe für das Kanzleramt), Werner Hansch (Sportreporter)

Frank Plasberg diskutiert nach der Hessen-Wahl über Union und SPD. Warum zerfallen die Volksparteien, obwohl es dem Volk eigentlich gut geht? Können sich Merkel und Nahles jetzt noch halten? Oder zeigen die Grünen: Erfolg hängt mehr denn je von den Spitzenkandidaten ab?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 1. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 1. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 7. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind nicht nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 11. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 11. Oktober, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

