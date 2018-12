| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 3. Dezember, 21 Uhr (ARD)

Montag, 3. Dezember, 21 Uhr (ARD) Thema: Erst die CDU, dann vielleicht Deutschland: Wer gewinnt das Rennen um Merkels Erbe?

Erst die CDU, dann vielleicht Deutschland: Wer gewinnt das Rennen um Merkels Erbe? Gäste: Christian Lindner (FDP, Bundesvorsitzender), Kristina Dunz (Parlamentsbüros der Rheinischen Post, zuständig für die Berichterstattung über das Kanzleramt und die CDU), Michael Spreng (Journalist und Politikberater), Christian von Stetten (CDU, Mittelstandspolitischer Sprecher der Unionsfraktion), Klaus Wowereit (SPD, war von 2001 bis 2014 Regierender Bürgermeister von Berlin)

Ein Posten, drei Kandidaten: Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn wollen CDU-Parteichef und damit Nachfolger von Angela Merkel werden. Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen über folgende Fragen: Wer hat gepatzt, wer kann siegen beim Kampf um den Parteivorsitz? Wohin bewegt sich die Union? Und was heißt das für Merkels Regierung mit der SPD?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 5. Dezember, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 5. Dezember, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 6. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 6. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 9. Dezember, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 9. Dezember, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.