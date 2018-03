In Kölner LANXESS arena

Musiklegende Herbert Grönemeyer füllt nach wie vor die Hallen. Zwei Konzerte seiner 2019 beginnenden Arena-Tour sind schon jetzt ausverkauft: Für die Show am 10. März in Halle/Westfalen sowie am 27. März in Dortmund sind keine Tickets mehr verfügbar. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde allerdings ein weiterer Termin für den 14. März angekündigt: Das Zusatzkonzert wird in der Kölner LANXESS arena stattfinden.

Grönemeyer und seine Band begeisterten vor zwei Jahren mit der "Dauernd Jetzt"-Tour letztmalig das Live-Publikum, die Tournee war ein großer Erfolg. An diesen will der Musiker vom 5. bis 28. März 2019 erneut anknüpfen. 15 Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind bislang angekündigt, die Ticketnachfrage ist immens.

Der erfolgsverwöhnte Pop-Poet konnte in seiner Karriere bereits elf Echos gewinnen, seit 1984 stürmte er mit jedem seiner Studioalben auf Platz 1 der deutschen Musikcharts. Seine ungebrochene Beliebtheit beim Musikpublikum dürfte auch im nächsten Jahr eine ausverkaufte Tournee garantieren.

