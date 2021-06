Höhle der Löwen 2021: Alle Deals und geplatzte Deals der 9. Staffel

Manche Löwen beißen gerne zu, andere zeigen sich zurückhaltender. In den vergangenen Jahren war es stets Ralf Dümmel, der die meisten Deals abschloss. Dümmel, der seinen Spitznamen "Regal-Ralle" nicht zufällig trägt, investiert besonders gerne in praktische Produkte, die sich gut in Supermärkten oder Baumärkten verkaufen lassen. Auch 2021 hat er klar die Nase vorn.

Wie laufen die Pitches ab?

Die Gründer, die im Vorfeld der Sendung erst durch eine Art Casting müssen, stellen den Investoren im Studio mir einer kleinen Präsentation ihr Produkt oder ihre Geschäftsidee zusammen mit der von ihnen gewünschten Investitionssumme vor. Dabei sind kreative Ideen und ein sympathisches und kompetentes Auftreten gefragt, um Eindruck zu hinterlassen. Die Investoren betonen immer wieder, dass ihnen die Gründer mindestens so wichtig sind wie die Produkte. Nach der Präsentation dürfen die Löwen Fragen stellen. Anschließend steigen sie bei Interesse in die Verhandlungen ein. Geben mehrere Investoren ein Angebot ab, hat der Gründer die Qual der Wahl. In der Regel investieren die Löwen eine bestimmte Summe für einen bestimmten Anteil an der Firma. Der Deal wird per Handschlag besiegelt, im Nachgang an die Aufzeichnung der Show finden weitere Verhandlungen statt, in denen weitere Details geklärt werden.