Höhle der Löwen 2021: Deals, Investoren, Produkte, Sendetermine

Die Löwen machen sich wieder auf die Suche nach lohnenswerten Investitionen: Bei VOX läuft im März die neunte Staffel der Gründershow "Die Höhle der Löwen". Wer holt sich diesmal einen Deal?

Ein Pitch, ein Deal: Davon träumen die meisten Gründer, die sich in der "Höhle der Löwen" vorstellen. Die Zuschauer finden die Mischung aus spannenden Erfindungen, knallharten Verhandlungen und teilweise großen Investitionen noch immer spannend. Bei VOX geht "Die Höhle der Löwen" bereits in die neunte Staffel. Hier finden Sie alle Informationen.

Produkte und Deals

In jeder Folge stellen fünf Start-ups ihre Ideen und Produkte vor. Sie alle hoffen auf einen Deal mit den Löwen.

Folge 1 (22. März):

Lara Schuhwerk präsentiert den Löwen ihr Start-up Beneto Foods : eine Pasta, die Insektenmehl enthält.

: eine Pasta, die Insektenmehl enthält. Der Compasstrainer von Devran Sezek soll Kindern dabei helfen, die richtige Schusstechnik beim Fußball zu lernen.

von Devran Sezek soll Kindern dabei helfen, die richtige Schusstechnik beim Fußball zu lernen. Annik Wolf stellt GetSteps vor, orthopädische Einlagen, die man von zu Hause erstellen lassen kann.

vor, orthopädische Einlagen, die man von zu Hause erstellen lassen kann. bideo von Thorsten Homma ist ein Toilettenpapierhalter, der die Möglichkeit bietet, handelsübliches Toilettenpapier ausschließlich mit Wasser zu befeuchten.

von Thorsten Homma ist ein Toilettenpapierhalter, der die Möglichkeit bietet, handelsübliches Toilettenpapier ausschließlich mit Wasser zu befeuchten. Repaq von Hannes Füting sowie Katja und Sven Seevers ist eine plastikfreie und kompostierbare Verpackung.

Wann läuft die neunte Staffel?

Los geht es am Montag, 22. März 2021 bei VOX. Im vergangenen Jahr war "DHDL" vom Dienstag auf den Montag gezogen. Auch in der neunten Staffel bleibt es beim Sendeplatz zu Wochenbeginn. Zu sehen sind die neuen Folgen immer montags um 20.15 Uhr bei VOX. Bei n-tv laufen am Freitag Wiederholungen. Zudem sind die Folgen nach der Ausstrahlung bei Streaming-Anbieter TVNOW zu sehen. Insgesamt gibt es zwölf neue Folgen.

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Montag, 22. März, 20.15 Uhr

Folge 2: Montag, 29. März, 20.15 Uhr

Folge 3: Montag, 12. April, 20.15 Uhr

Folge 4: Montag, 19. April, 20.15 Uhr

Folge 5: Montag, 26. April, 20.15 Uhr

Folge 6: Montag, 3. Mai, 20.15 Uhr

Folge 7: Montag, 10. Mai, 20.15 Uhr

Folge 8: Montag, 18. Mai, 20.15 Uhr

Folge 9: Montag, 31. Mai, 20.15 Uhr

Folge 10: Montag, 7. Juni, 20.15 Uhr

Folge 11: Montag, 14. Juni, 20.15 Uhr

Folge 12: Montag, 21. Juni, 20.15 Uhr

Wer sind die Investoren?

Hier bleibt alles beim alten: Erneut sind Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Nils Glagau und der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg die Investoren. Pro Pitch sind fünf Löwen im Studio.

In unserer Bildergalerie stellen wir die Investoren von "Die Höhle der Löwen" etwas näher vor.

Welcher Investor macht die meisten Deals?

Manche Löwen beißen gerne zu, andere zeigen sich zurückhaltender. In den vergangenen Jahren war es stets Ralf Dümmel, der die meisten Deals abschloss. Dümmel, der seinen Spitznamen "Regal-Ralle" nicht zufällig trägt, investiert besonders gerne in praktische Produkte, die sich gut in Supermärkten oder Baumärkten verkaufen lassen. Es wäre keine Überraschung, wenn er auch 2021 wieder die Nase vorn hat. Georg Kofler schloss in der vergangenen Staffel lediglich einen Deal ab und belegte damit im Deal-Ranking den letzten Platz. Häufig platzen die Deals aber auch im Nachgang der Show.

Wie laufen die Pitches ab?

Die Gründer, die im Vorfeld der Sendung erst durch eine Art Casting müssen, stellen den Investoren im Studio mir einer kleinen Präsentation ihr Produkt oder ihre Geschäftsidee zusammen mit der von ihnen gewünschten Investitionssumme vor. Dabei sind kreative Ideen und ein sympathisches und kompetentes Auftreten gefragt, um Eindruck zu hinterlassen. Die Investoren betonen immer wieder, dass ihnen die Gründer mindestens so wichtig sind wie die Produkte. Nach der Präsentation dürfen die Löwen Fragen stellen. Anschließend steigen sie bei Interesse in die Verhandlungen ein. Geben mehrere Investoren ein Angebot ab, hat der Gründer die Qual der Wahl. In der Regel investieren die Löwen eine bestimmte Summe für einen bestimmten Anteil an der Firma. Der Deal wird per Handschlag besiegelt, im Nachgang an die Aufzeichnung der Show finden weitere Verhandlungen statt, in denen weitere Details geklärt werden.