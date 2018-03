Til Schweigers US-Remake

Dass Til Schweigers Erfolgsfilm "Honig im Kopf" ein US-Remake bekommen wird, war schon länger bekannt. Doch bisher war weder endgültig klar, wer "Head Full of Honey" inszenieren wird, noch war bestätigt, wer die Hauptrollen übernehmen soll.

Nachdem es zunächst hieß, dass Michael Douglas die Rolle des in der deutschen Version von Dieter Hallervorden gespielten Amandus spielen wird, ist nun Nick Nolte ("Herr der Gezeiten") für den Part bestätigt worden. Der 77-Jährige wird als an Alzheimer erkrankter Großvater an der Seite zweier weiterer Hollywood-Stars zu sehen sein: Matt Dillon ("Verrückt nach Mary") wird seinen Sohn verkörpern, Emily Mortimer ("Lars und die Frauen") übernimmt die Rolle seiner Schwiegertochter. Drehstart soll bereits am 10. Mai sein, gedreht wird in Deutschland, Großbritannien und Italien.

"Honig im Kopf" rührte 2014 ein großes Publikum zu Tränen: mit über sieben Millionen Zuschauern war die Komödie der erfolgreichste Film in diesem Jahr in Deutschland.

Quelle: teleschau – der Mediendienst