"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Das Dschungelcamp ist mit zwölf halbwegs prominenten Kandidaten in die neue Staffel gestartet. Wer es bis ins Finale schaffen möchte, muss nicht nur mit den erschwerten Bedingungen leben können, sondern auch die Zuschauer vor den TV-Geräten auf seine Seite holen. Für wen wird es am Ende tatsächlich für den Sieg reichen?

Tina York, Jenny Frankhauser und Daniele Negroni: Sie alle hätten wohl nichts dagegen das Dschungelcamp am 3. Februar 2018 als Gewinner zu verlassen. Nach dem Aus von David Friedrich stehen sie im Finale der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Aber der Reihe nach.

Die erste Kandidatin, die das Camp verlassen musste, hieß Sandra Steffl. Die Schauspielerin hatte beim ersten Telefonvoting die wenigsten Stimmen bekommen und durfte ihre Camp-Pritsche gegen ein kuscheliges Bett tauschen. Bereits einen Tag zuvor hatte sich Giuliana Farfalla von ihren Mitstreitern verabschiedet. Das Transgender-Model ist allerdings nicht rausgewählt worden, sondern verließ die "IBES"-Staffel freiwillig. "Ich gehe nach Hause! Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr. Akzeptiert es bitte und habt Verständnis und rastet nicht aus", so ihre Begründung.

Ansgar Brinkmann verstößt gegen Regel – und geht freiwillig

Auch Ansgar Brinkmann beendete das Dschungel-Abenteuer auf eigenen Wunsch. Der Auslöser: Der ehemalige Profi-Fußballer wurde in der Nacht geweckt, weil er sein Mikrofon nicht getragen hatte. Laut RTL ein Regelvertoß, für den er bestraft werden sollte. Statt einen seiner zwei "Luxus"-Gegenstände abzugeben, packte Brinkmann aber lieber gleich sein ganzes Zeug zusammen.

"Wer meine Historie kennt weiß, dass ich ein Freigeist bin. 39 Trainer wollten mir sagen, was ich auf dem Platz tun soll. Ich habe gemacht, was ich will. Die Regie hier ist mein 40. Trainer. Glaubt ihr, dass ich das ändere? Was ist bitte los mit euch?", schimpfte er in die Kameras, ehe er der Gruppe erklärte, was los ist. "Ich soll einen Luxus-Artikel abgeben und ich war im Tiefschlaf. Ich gehe nach Hause. Jetzt ist der Kuchen gegessen. Ihr kommt auch ohne mich klar." Und Brinkmann hielt Wort: "Ihr bekommt jetzt das volle Programm – und ich freue mich. Ich gehe mit einem Lächeln hier raus. Ich bin ein Star, holt mich hier raus!"

Sänger Sydney Youngblood und Skandal-Kandidatin Tatjana Gsell sind hingegen wieder "regulär" von den Zuschauern aus dem Camp gewählt worden. Gleiches gilt auch für Natascha Ochsenknecht und Kattia Vides, die in der zwölften Folge, bzw. 13. Folge gehen mussten. An Tag 14 musste schließlich auch Matthias Mangiapane das Dschungelcamp vorzeitig verlassen, ehe es auch "Bachelorette"-Gewinner David Friedrich erwischte. "DSDS"-Teilnehmer Daniele Negroni, Schlagersängerin Tina York und Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser kämpfen also um die Dschungelkrone.

Wer wird Dschungelkönig?

Was glauben Sie? Wer wird Dschungelkönigin oder Dschungelkönig 2018? Stimmen Sie jetzt hier für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten ab.