Vorschlag von Idris Elba

Eine Weile galt Idris Elba als Topfavorit auf die Nachfolge von Daniel Craig (49) in der Rolle des James Bond – jedenfalls so lange Craig den Anschein erweckte, er sei nach seinem 007-Einsatz in "Spectre" (2015) amtsmüde. Da der Posten des Doppelnullagenten nach dem für 2019 geplanten nächsten Bond-Abenteuer erneut vakant werden könnte, sah sich Elba nun bemüßigt, Fakten zu schaffen: Er werde definitiv nicht der erste dunkelhäutige James Bond der Filmgeschichte werden. Er sei inzwischen zu alt, bekräftigte der 45-jährige Brite. Außerdem sei er mit seiner Krimiserie "Luther" glücklich, diese Show sei sein persönlicher James Bond.

Einen Tipp für die Neubesetzung der ikonischen Agentengestalt gab er den Produzenten allerdings noch mit auf den Weg: "Der nächste Bond könnte eine Frau sein", regte der gebürtige Londoner an. "Das würde jeder sehen wollen. Macht mal etwas anderes damit. Warum nicht?"

Tatsächlich ist die revolutionär anmutende Idee nicht völlig aus der Luft gegriffen. Im Zentrum einer Twitter-Kampagne unter Fans stand 2016 "Akte X"-Star Gillian Anderson (49), die sich ob der Idee geschmeichelt zeigte. Auch Emilia Clarke (31, "Game of Thrones") und Priyanka Chopra (35, "Quantico") signalisierten Interesse.

James Norton gilt als Top-Favorit auf Craig-Nachfolge

Wie ernst diese Bekundungen zu nehmen sind und wie realistisch die Chancen auf eine weibliche Bond-Figur einzuschätzen sind, steht auf einem anderen Blatt. Sollte Daniel Craig 2019 tatsächlich die Lizenz zum Töten abgeben und die Produzenten wieder einen weißen britischen Schauspieler besetzen wollen, sehen die Wettanbieter derzeit Aidan Turner (34), Jack Huston (35), Tom Hiddleston (36) und Tom Hardy (40) hoch im Kurs. Als Topfavorit gilt seit seinem überzeugenden Auftritt in der Serie "McMafia" der 32-jährige Londoner James Norton.

Quelle: teleschau – der Mediendienst