Jamie Lee Curtis "geschockt" von Oscar-Nominierung

Obwohl Jamie Lee Curtis seit Jahrzehnten zu den Top-Schauspielerinnen Hollywoods gehört, ist die "Queen of Horror" über ihre Oscar-Nominierung völlig aus dem Häuschen. "Ich stehe noch immer unter Schock", freut sie sich, als Anwärterin auf die Auszeichnung als "Beste Nebendarstellerin"in dem Film "Everything Everywhere All at Once".

Mit blutjungen 19 Jahren schaffte sie den internationalen Durchbruch als "Laurie Strode" im kultigen Horrorfilm "Halloween". Doch wer glaubt, dass Jamie Lee Curtis danach einen kometenhaften Aufstieg hinlegte, der irrt sich gewaltig. Gegenüber der Agentur teleschau gab die 64-Jährige jetzt offen zu: "Der Erfolg wuchs langsam. Ich bekam zunächst keine Rollen-Angebote." Erst zwei Jahre nach ihrem "Halloween"-Debüt gelang Jamie Lee Curtis mit "Der Nebel des Grauens" der endgültige Sprung in den Hollywood-Olymp. Seither gilt sie als Erfolgs-Garant und Schauspiel-Liebling, der die Massen begeistert.

"Ich stehe noch immer unter Schock" Kein Wunder, dass Jamie Lee Curtis aktuell erneut beruflich auf Wolke sieben schwebt. Mit dem elffach oscarnominierten Kino-Hit "Everything Everywhere All at Once" (zu sehen bei Sky und über WOW) ist sie sogar für einen Oscar als "Beste Nebendarstellerin" nominiert. In dem Sci-Fi-Film war Curtis in der Rolle als Finanzamt-Sachbearbeiterin Deirdre Beaubeirdre kaum wiederzuerkennen.

Im Gespräch mit teleschau wurde die Schauspiel-Legende entsprechend emotional, als es um ihre allererste Oscar-Nominierung ging: "Ich hätte damit ehrlich nie gerechnet. Es ist alleine schon so ein tolles Gefühl, all meine Schauspielkollegen anfeuern zu können, die nominiert sind. Aber jetzt selbst die Chance zu bekommen, ist unglaublich. Ich stehe noch immer unter Schock."

Jamie Lee Curtis will den Fokus nicht verlieren Wie Jamie Lee Curtis nach so vielen Jahren in Hollywood noch immer auf dem Boden geblieben ist? – Gegenüber teleschau verriet sie, dass der ständige Wandel und die Unsicherheit in Hollywood ihr dabei helfen würden, nie den Fokus zu verlieren. "Wir als Schauspieler können von Glück sprechen, wenn wir überhaupt einen Erfolg in unserer Karriere haben, ganz zu schweigen von mehreren", so die Schauspielerin. Curtis ergänzte abschließend nachdenklich: "Es ist mir deshalb eine besonders große Ehre, nach über 40 Jahren im Show-Geschäft noch immer erfolgreich zu sein."