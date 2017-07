| August-Ausgabe 2017

Bachelorette Jessica Paszka zeigt sich im Playboy

In der RTL-Show "Die Bachelorette" hat sich Jessica Paszka bislang eher bedeckt gehalten. Ganz anders ist sie jetzt in der August-Ausgabe des Playboy-Magazins zu sehen. Fast hüllenlos zeigt die 27-Jährige, worauf sich der Gewinner der Show freuen darf.

Acht Männer buhlen in der aktuell laufenden Staffel von "Die Bachelorette" noch um das Herz von Jessica Paszka. Und auch in der heute Abend bei RTL zu sehenden Folge reißen sich die Kandidaten um die hübsche Brünette. Bei einem Tag am Strand wollen Sebastian, David, Arnold, Domenico und Niklas der nur im knappen Bikini bekleideten Bachelorette so nah wie möglich sein.

Freizügig beim Playboy-Shooting auf Ibiza

Ganz ohne Bikini präsentiert sich Jessica derweil in der August-Ausgabe des Playboy. Bei einem Foto-Shooting auf Ibiza hat die 1990 in Essen geborene Junggesellin zudem verraten, wie es sich anfühlt, wenn 20 Männer um eine Frau kämpfen. "Das ist schon ziemlich verrückt und manchmal auch ein bisschen unangenehm. Selbst wenn man alle Männer zusammenzählt, mit denen ich in meinem Leben ausgegangen bin, waren das nicht so viele", so Jessica.

Hat Johannes einen Fehler gemacht?

Außerdem könne sie es überhaupt nicht leiden, "wenn man mir direkt beim ersten Kuss die Zunge in den Hals schiebt." Genau das hat Bachelorette-Kandidat Johannes beim ersten Kuss allerdings gemacht. Ausgeschieden ist er deswegen bislang noch nicht. Aber vielleicht ist genau das heute Abend (20.15 Uhr) der Fall?

