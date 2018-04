Karriere und sattes Gehalt

Davon können die meisten anderen Castingshow-Gewinner nur träumen: Ein "sechsstelliges Jahresgehalt" verspricht ein neues ProSieben-Format, das der Sender ab Sommer drehen will. In "Der Traumjob. Wer wagt den Sprung ins Abenteuer?" (Arbeitstitel) sucht Jochen Schweizer, ehemaliger Extremsportler und Gründer eines Unternehmens für Erlebnisgutscheine, einen Geschäftsführer für sein Unternehmen.

"In meinem Leben bin ich nicht nur an meine Grenzen gegangen, sondern immer wieder darüber hinaus. Dabei war ich immer bereit, etwas mehr zu riskieren, um Außergewöhnliches zu erleben. Jetzt suche ich jemanden, der Adrenalin im Blut hat und Träume verwirklicht", lässt sich der 60-Jährige zitieren. "Der Gewinner meiner neuen Sendung auf ProSieben wird Geschäftsführerin oder Geschäftsführer in einem meiner Unternehmen mit einem sechsstelligen Jahresgehalt."

Mit ähnlich gelagerten Castingshows hat Schweizer bereits Erfahrung: Für "Die Höhle der Löwen" hatte sich der Unternehmer bei VOX auf die Suche nach Unternehmensgründern gemacht.

Wann "Der Traumjob" erstmals auf Sendung gehen soll, ist noch nicht bekannt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst