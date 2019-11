John Boyega

Von teleschau

Das Drehbuch zum neuen "Star Wars"-Film "Der Aufstieg Skywalkers" wurde bei Ebay angeboten. Ein Schauspieler hatte es verloren. Nun steht auch fest, wer es war.

Am vergangenen Montag plauderte J.J. Abrams, Regisseur des nächsten "Star Wars"-Films, im US-Frühstücksfernsehen eine unglaubliche Geschichte aus: Weil einer der Darsteller des Films das Originaldrehbuch zu "Der Aufstieg Skywalkers" liegengelassen hatte, wurde das Skript wenig später bei Ebay zum Verkauf angeboten. Wer der Schuldige war, wollte Abrams nicht verraten. Nun bekannte sich Hauptdarsteller John Boyega schuldig: In "Good Morning America" verriet der Darsteller des Finn, wie es zu dem Malheur kam.

"Ich bin von einer Wohnung in eine andere gezogen und habe das Drehbuch unterm Bett gelassen", so der 27-Jährige am Mittwoch. "Ich habe mir gedacht: Ich lasse es unterm Bett, und wenn ich am nächsten Morgen aufwache, nehme ich es mit in die neue Wohnung. Aber dann kamen meine Jungs rüber, und wir haben ein bisschen gespielt. Und das Drehbuch blieb einfach liegen." Ein paar Wochen später sei dann eine Reinigungskraft in die Wohnung gekommen, habe das Drehbuch gefunden und für umgerechnet rund 76 Euro bei Ebay angeboten. "Die Person kannte den wahren Wert offenbar nicht", so Boyega. Die Sache sei "unheimlich" gewesen, sagte Boyega weiter. Er habe deswegen von jedem an dem Film Beteiligten Anrufe bekommen.

Wie Regisseur Abrams am Montag verriet, entdeckte ein Mitarbeiter von Disney das "Star Wars"-Drehbuch auf dem Online-Marktplatz und "erhielt es zurück, bevor es gekauft wurde".

"Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" startet am 18. Dezember in den deutschen Kinos.

Quelle: teleschau – der Mediendienst