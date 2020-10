| Niederlage gegen ProSieben

Strafe oder Belohnung? Nach ihrer Niederlage in einer neuen Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" werden die beiden Entertainer zu Fußball-Kommentatoren. Am Mittwoch (13. Oktober) kommentieren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf das Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina.

Das Spiel wird ab 17.45 Uhr bei ProSieben MAXX übertragen. Moderiert wird "ran Fußball: Deutschland - Bosnien-Herzegowina" von Christian Düren, Experte ist der frühere Nationaltorhüter René Adler.

Gute Nachricht für Joko und Klaas: Bei ihrer Aufgabe sind sie nicht komplett auf sich alleine gestellt. Kommentator Matthias Stach (vielen Zuschauern sicherlich von den Tennis-Übertragungen bei Eurosport bekannt) steht ihnen zur Seite.

Die U21 liegt in ihrer Qualifikationsgruppe 9 auf Platz zwei, nur einen Punkt vor Bosnien. Am Freitag (9. Oktober) trifft das Team von Trainer Stefan Kuntz in Chisinau auf Moldau. ProSieben MAXX überträgt ab 17.45 Uhr live - diesmal noch ohne Joko und Klaas.

