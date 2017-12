Rolle in TV-Serie

Klaas Heufer-Umlauf wird wieder zum Friseur

Mit Haareschneiden kennt er sich aus: Klaas Heufer-Umlauf ist gelernter Friseur – und kehrt jetzt für eine TV-Serie in seinen alten Beruf zurück. In drei neuen Folgen der NDR-Miniserie "Jennifer – Sehnsucht nach was Besseres" spielt der 34-Jährige den Friseur Ingo, einen ehemaligen B-Promi mit blond gefärbten Haaren, der den Salon "Hair & Care" von Ex-Chef Dietmar (Olli Dittrich) übernimmt.

"Meine Rolle ist ein abgebrochener Ex-Promi, der wieder in den Beruf zurück muss, den er eigentlich mal gelernt hat. Ich habe ja tatsächlich mal eine Friseurausbildung gemacht. Daher ist das für mich gerade eine alternative Realität, die ich durchlebe", berichtete Heufer-Umlauf in der "NDR Talk Show".

Hinter der schrägen Produktion, die im Dezember 2015 erstmals mit drei Folgen lief, stecken die Comedy-Autoren Andreas Altenburg und Harald Wehmeier sowie Regisseur Lars Jessen ("Fraktus"). In der Serie spielt Olli Dittrich den Besitzer eines Friseursalons, der seine Angestellte Jennifer (Katrin Ingendoh) in den Wahnsinn treibt. Die neuen Folgen zeigt das NDR-Fernsehen ab Dienstag, 2. Januar 2018, 22.30 Uhr.

Quelle: teleschau – der Mediendienst