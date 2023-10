Kritik zu „Liebes Kind“: Packender Krimi, der den Zuschauer zu früh aus seinen Fesseln lässt

Es ist eine der Erfolgsproduktionen des Jahres: Mit der Miniserie „Liebes Kind“ (sechs Folgen mit je rund 60 Minuten) haben die Regisseure Isabel Kleefeld und Julian Pörksen einen echten Hit gelandet. Der Krimi, der auf dem gleichnamigen Roman von Romy Hausmann basiert, schaffte es innerhalb von zehn Tagen nach seiner Veröffentlichung auf Platz eins der weltweiten Rangliste der nicht englischsprachigen Serien und befand sich demnach in mehr als 90 Ländern in den TV-(Serien-)Top-10. Eilt der Ruf der Serie voraus oder hält „Liebes Kind“, was es verspricht?

Die Macher von „Liebes Kind“ haben mit ihrer Miniserie einen waschechten Krimi geschaffen, der den Zuschauer fast bis zuletzt fesselt – aber eben nur fast bis zuletzt. Während in den ersten fünf Folgen nur stückchenweise Informationen zu der mysteriösen Familie aus dem Bunker Preis gegeben und die Handlungen zusehends verstrickter werden, der Zuschauer mit neuen Nebenschauplätzen immer wieder auf die falsche Fährte gelockt wird und sich der Spannungsbogen langsam, aber sicher aufbaut, bricht genau dieser in der letzten Folge zu schnell ein.

All die Verbindungen zwischen den Handlungen und Charaktere, die die Regisseure über fünf Folgen mühsam miteinander verwoben haben, werden innerhalb von 60 Minuten so schnell entzerrt und gelöst, dass das Publikum mit dem Zusammensetzen der einzelnen Puzzleteile nicht hinterherkommt. Es fehlt am Ende die Zeit, um wirklich alle offenen Fragen und Fallstricke zu klären. So bleiben für den Zuschauer einige Fragen unbeantwortet, Nebenhandlungen werden nicht abgeschlossen. Doch trotzdem verliert die Serie damit nicht an Unterhaltungswert, denn „Liebes Kind“ hat neben dem klassischen Krimirätseln „Wer ist der Mörder?“ auch reichlich Action und bildgewaltige Szenen zu bieten.