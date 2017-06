| Tanzshow auf RTL

"Let's Dance": Vanessa Mai geht als Favoritin ins Finale

Sie hat von Beginn an mit starken Leistungen Publikum wie auch Jury beeindruckt und geht völlig zu Recht als Favoritin ins Finale: Vanessa Mai tanzt heute Abend auf RTL um den Titel "Dancing Star 2017". Ihre Herausforderer: Musiker Gil Ofarim und Curvy Model Angelina Kirsch.

In der Jubiläumsstaffel von "Let's Dance" gab es nur wenige Abende, an denen Sängerin Vanessa Mai und ihr Tanzpartner Christian Polanc in der Jury-Wertung nicht ganz vorn lagen. Lediglich in der dritten und fünften Folge der Tanzshow auf RTL gehörte die 25-Jährige nicht zu den drei tagesbesten Kandidaten.

Vanessa Mai führt nach Gesamtpunkten

Das wiederum spiegelt sich auch in den bisher vergebenen Gesamtpunkten wieder: Dort führt Mai das Ranking mit 459 Jury-Punkten deutlich vor Gil Ofarim mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (433) und Angelina Kirsch mit Tanzpartner Massimo Sinató (401) an. Spannend wird sein, ob Mai auch in der Gunst der Zuschauer vorn liegt.

Mit Musiker und Schauspieler Gil Ofarim gibt es zudem starke Konkurrenz. Der 34-Jährige hat mehrfach bewiesen, dass er einen Tanz perfekt auf das Parkett bringen kann. Pluspunkte gab es auch regelmäßig für die Leidenschaft, die er gemeinsam mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova an den Tag legte. Was gegenüber Mai und Polanc fehlte, war lediglich die Konstanz.

Erfolg von Angelina Kirsch wäre Überraschung

Angelina Kirsch und Massimo Sinató gehen derweil als klare Außenseiter in das Rennen um den Titel "Dancing Star 2017". In keiner der bislang elf Folgen konnten das Curvy Model und der Profitänzer den Tagessieg holen. Im Finale wäre ein Erfolg eine entsprechend große Überraschung.

Beurteilt werden die Tänze dabei erneut von Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez. Sie bewerten insgesamt drei Auftritte der Kandidaten: einen Jurytanz, eine Freestyle-Nummer sowie den jeweiligen Lieblingstanz von Mai, Ofarim und Kirsch.

Die Tänze im Finale im Überblick:

Angelina Kirsch und Massimo Sinató:

Jurytanz: Cha Cha Cha – Hot 2 Touch, Felix Jaehn feat. Hight & Alex Aiono.

Lieblingstanz: Contemporary – Who Wants To Live Forever, Queen.

Freestyle – "Die fabelhafte Welt der Amélie".

Vanessa Mai und Christian Polanc:

Jurytanz: Langsamer Walzer – No Woman, No Cry, Bob Marley.

Lieblingstanz: Cha Cha Cha – Don't Be So Shy, Imany (Filatov & Karas Remix).

Freestyle – "Zorro".

Gil Ofarim und Ekaterina Leonova:

Jurytanz: Cha Cha Cha - You Don't Know Me, Jax Jones.

Lieblingstanz: Tango – Querer, Cirque du Soleil.

Freestyle – "Avatar".

Wer "Dancing Star 2017" wird und somit die Nachfolge von Vorjahres-Siegerin Victoria Swarovski antritt, entscheidet sich in der Nacht von Freitag auf Samstag um kurz nach Mitternacht auf RTL. Neben einem Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Kandidaten tritt zudem Helene Fischer mit ihrem neuen Titel "Achterbahn" auf.