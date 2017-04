| „Boys vs. Girls“-Special

Vanessa Mai kämpft gegen Gil Ofarim bei "Let's Dance" 2017

Vanessa Mai und Gil Ofarim liefern sich ein spannendes Rennen um die Favoriten-Rolle bei "Let's Dance" 2017. Sänger gegen Sängerin, Mann gegen Frau. Und schon sind wie beim Thema der 4. Liveshow. Das „Boys vs. Girls“-Special steht an.

Am Freitag, 7. April 2017, um 20.15 Uhr treten die Damen und die Herren gegeneinander an und kämpfen in zwei Gruppen um die Gunst der Jury um Joachim Llambi. Dafür werden die Tanzpaare auch aufgeteilt.

Alle prominenten Männer bilden mit den männlichen Profitänzern die „Boys-Gruppe“. Die weiblichen Prominenten bekommen in der „Girls-Gruppe“ Unterstützung von den Profitänzerinnen. Gewertet wird durch die Jury. Die Juroren müssen entscheiden, welche Gruppen-Performance sie mehr überzeugt hat: Boys oder Girls?

Noch elf Stars tanzen bei RTL um den Titel. Derzeit sieht es so aus, dass alle Teilnehmer fit sind. Zu seiner Fußverletzung erklärte Gil Ofarim im RTL-Interview: „Es wird von Tag zu Tag besser. Von daher ... neue Woche, und weiter geht’s!“

Die Tänze der 4. Liveshow – "Let's Dance"-Special: „Boys vs. Girls“

Vanessa Mai (24, Sängerin) tanzt mit Profitänzer Christian Polanc (38).

Contemporary: All Of Me. John Legend.

Susi Kentikian (29, Profiboxerin) tanzt mit Profitänzer Robert Beitsch (25).

Samba: Rockabye. Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie.

Anni Friesinger-Postma (40, ehemalige Eisschnellläuferin) tanzt mit Profitänzer Erich Klann (29).

Paso Doble: Are You Gonna Go My Way? Lenny Kravitz.

Ann-Kathrin Brömmel (27, Model) tanzt mit Profitänzer Sergiu Luca (34).

Rumba: Make You Feel My Love. Adele.

Angelina Kirsch (28, Curvy Model) tanzt mit Profitänzer Massimo Sinató (36).

Jive: Everybody Needs Somebody To Love. The Blues Brothers.

Cheyenne Pahde (22, Schauspielerin) tanzt mit Profitänzer Andrzej Cibis (29).

Contemporary: Stay. Shakespears Sister.

Heinrich Popow (33, Leichtathlet und Paralympics-Sieger) tanzt mit Profitänzerin Kathrin Menzinger (28).

Salsa: I´m Going Bananas. Madonna.

Maximilian Arland (35, Musiker und Moderator) tanzt mit Profitänzerin Isabel Edvardsson (34).

Rumba: Up Where We Belong. Joe Cocker & Jennifer Warnes.

Gil Ofarim (34, Musiker und Schauspieler) tanzt mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (29).

Tango: Querer. Cirque du Soleil.

Faisal Kawusi (25, Comedian) tanzt mit Profitänzerin Oana Nechiti (29).

Samba: Schüttel Deinen Speck. Peter Fox.

Giovanni Zarrella (39, TV-Moderator und Musiker) tanzt mit Christina Luft (26).

Jive: Can´t Buy Me Love. The Beatles.

Opening-Tanz der Profitänzer: El Tango De Roxanne. Ellemis Piano Quartet.

Special: „Boys vs. Girls“:

Girls (alle weiblichen Stars): Big Spender. Shirley Bassey.

Boys (alle männlichen Stars): U Can´t Touch This. MC Hammer.

Was glauben Sie: Welcher Kandidat hat Chancen auf den Titel „Dancing Star 2017“?

