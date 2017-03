| Tanz-Show bei RTL

"Let's Dance": Wer fliegt in der ersten Show? Wer überzeugt?

Jubiläum für "Let's Dance": In der zehnten Staffel der RTL-Show treten prominente Kandidatinnen und Kandidaten an, um "Dancing Star 2017" zu werden. Doch wer fliegt schon in der ersten Show? Und wer schafft es bis ins Finale?

Einen ersten Vorgeschmack auf die tänzerischen Qualitäten der Promis gab es bereits in der von RTL groß inszenierten Kennenlernshow Ende Februar. Überzeugen konnte dabei vor allem Vanessa Mai. Die Schlagersängerin sicherte sich mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc den ersten Rang im Zuschauer-Voting, ist damit auch automatisch für die zweite reguläre Show qualifiziert und zählt seitdem zu den Titel-Favoriten.

Ihre Herausforderer heißen Giovanni Zarrella, Faisal Kawusi, Anni Friesinger-Postma, Ann-Kathrin Brömmel, Susi Kentikian, Chiara Ohoven, Angelina Kirsch, Cheyenne Pahde, Jörg Draeger, Heinrich Popow, Maximilian Arland, Bastiaan Ragas und Gil Ofarim. Sie alle müssen sich dem Jury-Urteil von Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi stellen.

Wer fliegt raus? Wer gewinnt?

Doch wer fliegt schon in der ersten regulären Show am 17. März (20.15 Uhr, RTL) raus? Und wer beweist so viel Können, dass es bis in Finale und zum Sieg reicht? Stimmen Sie jetzt hier über ihre Favoriten ab.

