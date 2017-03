| Tanz-Show bei RTL

"Let's Dance": Chiara Ohoven ist raus

Jubiläum für "Let's Dance": In der zehnten Staffel der RTL-Show treten prominente Kandidatinnen und Kandidaten an, um "Dancing Star 2017" zu werden. Doch wer schafft es tatsächlich bis ins Finale? Und wer fliegt vorher raus?

Einen ersten Vorgeschmack auf die tänzerischen Qualitäten der Promis gab es bereits in der von RTL groß inszenierten Kennenlernshow Ende Februar. Überzeugen konnte dabei vor allem Vanessa Mai – und die Schlagersängerin macht auch in den regulären Shows eine gute Figur. An der Seite von Christian Polanc – der den Titel als Profitänzer bereits zwei Mal gewinnen konnte – zählt sie ganz sicher zu den Favoriten auf den Sieg.

Ihr wohl größter Konkurrent heißt derweil Gil Ofarim. Der Musiker und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova wurden in der zweiten Folge von den Juroren Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi in den höchsten Tönen gelobt und mit 30 von 30 möglichen Jury-Punkten belohnt.

Mit im Rennen sind zudem noch Giovanni Zarrella, Faisal Kawusi, Anni Friesinger-Postma, Ann-Kathrin Brömmel, Susi Kentikian, Angelina Kirsch, Cheyenne Pahde, Heinrich Popow, Maximilian Arland und Bastiaan Ragas.

Die Folgen von Let's Dance 2017 im Überblick:

Folge 1: Keine Chance für Jörg Draeger. Der mit 71 Jahren älteste Kandidat der aktuellen Staffel scheidet nach einem Cha Cha Cha zu "Marmor, Stein und Eisen bricht" von Drafi Deutscher in der Auftaktfolge aus.

Folge 2: In der ersten Show mussten sie schon zittern, jetzt hat es Chiara Ohoven und Profitänzer Vadim Garbuzov erwischt. Der gezeigte Cha Cha Cha zu "Holiday" von Madonna reichte nicht aus, um das Publikum zu überzeugen.

