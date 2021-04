Let's Dance 2021: Lola Weippert lernte Freund bei ihrer Hochzeit kennen

Für viele Zuschauer dürfte Lola Weippert noch ein unbeschriebenes Blatt sein. Doch das soll sich ändern. Auch durch die Teilnahme an "Let's Dance". Wir stellen die Moderatorin vor.

Wer das Gesicht von Lola Weippert noch nicht kennt, hat zumindest ihre Stimme vielleicht schon mal gehört. Vier Jahre lang moderierte die 24-Jährige die Morning Show bei Radiosender bigFM. Doch Lola Weippert hatte Lust auf Fernsehen und so kündigte sie ihren Job und fing bei der RTL-Gruppe an. Dort soll sie das neue Gesicht des Streaming-Anbieters TVNOW werden. U.a moderiert sie "Tempation Island". Die Sendung wird auch bei RTL ausgestrahlt. In der Vergangenheit moderierte sie bereits "Prince Charming – Das große Wiedersehen" und bei RTLZWEI "Love Island – Aftersun: Der Talk".