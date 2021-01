Let's Dance 2021: Starttermin der 14. Staffel steht fest

Auch 2021 sendet RTL wieder eine neue Staffel seines Erfolgsformats "Let's Dance". Sobald es Neuigkeiten zu den Kandidaten, Profi-Tänzern und Sendeterminen gibt, erfahren Sie es hier immer aktuell.

Wann startet die 14. "Let's Dance"-Staffel?

Laut eines aktuellen TV-Trailers beginnt die neue Staffel am Freitag, 26. Februar. Der relativ frühe Starttermin dürfte auch damit zusammenhängen, dass im Sommer die Fußball-EM stattfinden soll und RTL bis dahin mit der Staffel durch sein möchte, um nicht in Konkurrenz mit dem Fußball zu treten. Schon 2020 war "Let's Dance" aus diesem Grund im Februar gestartet, wegen der Corona-Pandemie musste die EM aber abgesagt werden.

Wer sind die Kandidaten in Staffel 14?

Das gibt RTL in der Regel wenige Wochen vor dem Start einer neuen Staffel bekannt. In den vergangenen Jahren nahmen je 14 Promi-Kandidaten an der Show teil. Die vergangene Staffel gewann Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli.

Wer sind die Profi-Tänzer?

2020 gab es eine böse Überraschung für "Let's Dance"-Fans: Publikumsliebling Ekaterina Leonova fehlte im Aufgebot der Profi-Tänzer. Ob sie 2021 wieder dabei sein wird, ist noch offen. Fest steht, dass Isabel Edvardsson 2021 bei "Let's Dance" aussetzen wird. Die sympathische Schwedin erwartet im Frühjahr ihr zweites Kind. Übrigens nicht das einzige "Let's Dance"-Baby, das für 2021 erwartet wird: Auch Massimo Sinató und Ex-Kandidaten Rebecca Mir werden Eltern. Auch wenn Isabel Edvardsson fehlt: Großteil der Profi-Tänzer, die 2020 mit dabei waren, werden wohl auch 2021 wieder mit von der Partie sein.

Das waren die Profi-Tänzer 2020 bei Let's Dance:

Alona Uehrlin

Andrzej Cibis

Christina Luft

Christian Polanc

Erich Klann

Isabel Edvardsson

Kathrin Menzinger

Marta Arndt

Massimo Sinató

Nikita Kuzmin

Regina Luca

Renata Lusin

Robert Beitsch

Valentin Lusin

Wer tanzt mit wem?

Das erfahren die Kandidaten und die Profi-Tänzer in der ersten Folge der neuen Staffel. Wer mit wem tanzt, wird von den Machern der Show festgelegt. Eine Ausnahme gibt es: Der Gewinner der letztjährigen Profi-Challenge darf sich seinen Tanzpartner unter den Promis auswählen. 2020 gewannen Christina Luft und Christian Polanc die Profi-Challenge. Allerdings darf nur einer der beiden seinen Partner wählen. Dass die freie Partnerwahl durchaus ein Vorteil ist, bewies 2020 Massimo Sinató. Er entschied sich als Gewinner der Profi-Challenge für Lili Paul-Roncalli als Tanzpartnerin – und gewann mit der Zirkusartistin die 13. "Let's Dance"-Staffel.

Wer sind die Moderatoren der 14. Staffel?

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich werden erneut das Moderatoren-Duo bilden. Hartwich ist seit 2010 Moderator bei "Let's Dance". Als Nachfolger von Hape Kerkeling moderierte er schon mit Nazan Eckes, Sylvie Meis und seit 2018 mit Swarovski. Victoria Swarovski war 2016 an der Seite von Erich Klann noch selbst "Let's Dance"-Siegerin, bevor sie 2018 Moderatorin bei der RTL-Show wurde.

Wer sitzt in der "Let's Dance"-Jury?

Auch bei der "Let's Dance"-Jury setzt RTL auf das seit Jahren bewährte Team. Die frühere Profi-Tänzerin Motsi Mabuse, der langjährige Preisrichter Joachim Llambi und der exzentrische Choreograph Jorge Gonzalez bewerten die Leistungen der Tanzpaare.

Wer sind die bisherigen "Let's Dance"-Gewinner?

13 Gewinner brachte die RTL-Sendung bislang hervor. In der Premierenstaffel gewann Wayne Carpendale gemeinsam mit Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson. Danach folgten eine Reihe von Promi-Frauen als "Let's Dance"-Siegerinnen: Susan Sideropoulos (2007), Sophia Thomalla (2010), Maite Kelly (2011) und Magdalena Brzeska (2012). Danach gewann in sieben weiteren Staffeln mit Ausnahme von Victoria Swarovski (2015) dann immer ein Mann. 2020 brach Lili Paul-Roncalli diesen Fluch und siegte zusammen mit Massimo Sinató boi "Let's Dance". Glück bei "Let's Dance", Glücl in der Liebe: Zuletzt landete die noch amtierende "Let's Dance"-Siegerin durch ihre Beziehung zum österreichischen Tennis-Star Dominic Thiem in den Schlagzeilen. Die Bilder aller 13 "Let's Dance"-Sieger sehen Sie hier.

Ist "Let's Dance" eine Live-Show?

In der Tat wird "Let's Dance" live aus einem Studio in Köln-Ossendorf gesendet. Da die Zuschauer mit darüber abstimmen können, wer am Ende einer Sendung ausscheidet, ist die Ausstrahlung einer Aufzeichnung nicht möglich. Es kommt vor, dass "Let's Dance" überzieht und die darauffolgenden Sendungen mit Verzögerung beginnen.

Warum werden bei "Let's Dance" nur Cover-Versionen gespielt?

Das hat einen einfachen Grund: der Takt. Denn häufig muss der Takt für einen Tanz speziell angepasst werden, vor allem bei Popsongs, die ja nicht speziell für Standard- und Lateintänze komponiert wurden. Ausnahmen bilden lediglich die Contemporary-Tänze, bei denen es keine Vorgaben zum Takt gibt. Hier sind deshalb manchmal auch Originalversionen der Lieder zu hören.

Gibt es auch 2021 eine "Let's Dance"-Tournee?

2019 ging "Let's Dance" zum ersten Mal auf Tour. Im November und Dezember traten Profi-Tänzer und Promis in den Hallen und Arenen diverser Städte Deutschlands auf. Auch 2020 wollten die "Let's Dance"-Stars wieder durch Deutschland touren, doch die Corona-Pandemie machte dies unmöglich. Die "Let's Dance"-Tour soll nun im November und Dezember 2021 nachgeholt werden, Tickets für die Tour 2020 behalten ihre Gültigkeit.