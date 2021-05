Let's Dance 2021: Wer ist der Sieger? Wer hat das Finale gewonnen?

Nach drei Monaten ist mit dem großen Finale die 14. "Let's Dance"-Staffel zu Ende gegangen. Hier erfahren Sie alles über den Sieger und die Kandidaten der RTL-Show.

Woche für Woche musste ein Paar die Show verlassen, bis im Finale nur noch drei Paare übrig waren. Über das Aus entscheiden bei "Let's Dance" die Jury und die Fernsehzuschauer. Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez vergeben nach jedem Tanz Punkte von 1 - 10. Die Zuschauer rufen für ihre Favoriten an. Für die Platzierung nach Jury-Wertung und die Platzierung nach dem Zuschauer-Vote gibt es jeweils Punkte, die zusammengerechnet werden. Wer am wenigsten hat, fliegt raus. Bei Gleichstand zwischen zwei Paaren geben die Zuschaueranrufe den Ausschlag. Hier können Sie Folge für Folge nachlesen, wer wann ausgeschieden ist.

Folge 12 - Finale (28. Mai)

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu.

Valentina Pahde, Rurik Gislason und Nicolas Puschmann haben es mit ihren Tanzpartnern ins Finale geschafft. Darin müssen sie noch einmal ihr ganzen Können zeigen. Drei Tänze sind gefordert: Die Tanzpaare zeigen ihren Lieblingstanz, einen von der Jury bestimmten Tanz und als Höhepunkt einen Freestyle. Nicolas Puschmann als Transvestit aus der "Rocky Horror Picture Show", Valentina Pahde als Marilyn Monroe und Rurik Gislason als Thor (inklusive Hammer aus Pappmaché!) - beim Freestyle geht es um die große Show und jedes Klischee ist erlaubt.

Tänzerisch hat Valentina im Finale knapp die Nase vorn. Bei ihr hat die Jury bei keinem der drei Tänze etwas auszusetzen. Rurik verpasst die perfekte Tageswertung nur um einen Punkt. Nicolas kann da in Sachen Jury-Punkten nicht ganz mithalten und liegt bei den Punkten auf Platz drei. Doch die Zuschauer haben das letzte Wort. Wen sehen sie vorne? Es ist Rurik Gislason! Der isländische Fußballer bekommt mehr Anrufer als Valentina und ist "Dancing Star 2021". Valentina Pahde wird Zweite, Nicolas Puschmann landet auf Platz drei.

Die Tänze und Punkte im Finale:

Valentina Pahde und Valentin Lusin

30 PUNKTE -> Jurytanz: Rumba, "No Se Por Que Te Quiero", Ana Belén, Antonio Banderas

Rumba, "No Se Por Que Te Quiero", Ana Belén, Antonio Banderas 30 PUNKTE -> Lieblingstanz: Wiener Walzer, "What If I", Meghan Trainor

Wiener Walzer, "What If I", Meghan Trainor 30 PUNKTE -> Final-Freestyle: Slowfox, Quickstep, Charleston; "Wanna Be Loved By You", "Diamonds Are A Girls Best Friend", "My Heart Belongs To Daddy", Marilyn Monroe Rurik Gislason und Renata Lusin

29 PUNKTE -> Jurytanz: Tango, "Let's Dance", David Bowie

Tango, "Let's Dance", David Bowie 30 PUNKTE -> Lieblingstanz: Jive, "Don't Worry, Be Happy"; Bobby McFerrin

Jive, "Don't Worry, Be Happy"; Bobby McFerrin 30 PUNKTE -> Final-Freestyle: Contemporary, Wiener Walzer, Paso Doble, Rumba; Thor: "As The Hammer Falls", "The Dark World Theme", "Immigrant Song", "Can You See Jane?" Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov

27 PUNKTE -> Jurytanz: Tango, "Neruda", Rupa & The April Fishes

Tango, "Neruda", Rupa & The April Fishes 30 PUNKTE -> Lieblingstanz: Charleston, "Du hast den Farbfilm vergessen", Nina Hagen

Charleston, "Du hast den Farbfilm vergessen", Nina Hagen 28 PUNKTE -> Final-Freestyle: Freestyle, Tango, Rumba, Jive; Rocky Horror Picture Show: "Sweet Transvestite", "Touch A Touch A Touch A Touch Me", "Time Warp" Folge 11 (21. Mai)

Vor dem Finale muss sich noch ein Paar aus der Show verabschieden. Im Halbfinale warten gleich drei Herausforderungen auf die Promis und ihre Tanzpartner. Diesmal müssen sie gleich zwei Einzeltänze einstudieren. Zudem steht der "Impro Dance Even More Extreme" auf dem Programm: Die Tanzpaare ziehen während der Show ihren Tanz, ohne den dazugehörigen Song zu kennen. Während der anderthalb minütigen Zeit für einen "Quick Change" hört nur der Profi die Musik und hat anschließend 30 Sekunden Zeit, seinem Promi Anweisungen für den direkt anschließenden Tanz zu geben.

In den Einzeltänzen ist es Rurik Gislason, der die Jury bezaubert. Im Charleston beweist er sein komödiantisches Talent, im Contemporary wird es emotional. Oder wie es jemand auf Twitter sagt: Was kann der Mann eigentlich nicht? Die anderen Paare leisten sich die ein oder andere Nachlässigkeit. Im Impro-Dance machen sowohl Nicolas als auch Valentina (obwohl die den Langsamen Walzer zuvor noch nie getanzt hatte) ihre Sache aber besser. In der Tageswertung liegt Rurik dennoch auf Platz 1, dahinter folgen Valentina (2), Nicolas (3) und Simon (4). Die letzten beiden müssen dann auch zittern. Es trifft Simon Zachenhuber und seine Tanzpartnerin Patricija Belousova. Sie scheiden im Halbfinale aus. Im Finale stehen derweil die drei Paare, die viele schon länger als absolute Favoriten ausgemacht haben. Es dürfte also spannend werden!

Die Tänze im Halbfinale:

Rurik Gislason und Renata Lusin

30 PUNKTE: Contemporary, "Bruises", Lewis Capaldi

Contemporary, "Bruises", Lewis Capaldi 30 PUNKTE: Charleston, "The Ding Dong Daddy of the D Car Line", Cherry Poppin' Daddies

Charleston, "The Ding Dong Daddy of the D Car Line", Cherry Poppin' Daddies 22 PUNKTE: Impro Dance, Rumba Valentina Pahde und Valentin Lusin

29 PUNKTE: Paso Doble, "The Hanging Tree", James Newton Howard, Jennifer Lawrence

Paso Doble, "The Hanging Tree", James Newton Howard, Jennifer Lawrence 25 PUNKTE: Cha Cha Cha, "Ladida", CRISPIE x ILIRA

Cha Cha Cha, "Ladida", CRISPIE x ILIRA 26 PUNKTE: Impro Dance, Langsamer Walzer Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov

24 PUNKTE: Paso Doble, "Boléro", Maurice Ravel

Paso Doble, "Boléro", Maurice Ravel 25 PUNKTE: Jive, "Great Balls Of Fire", Jerry Lee Lewis

Jive, "Great Balls Of Fire", Jerry Lee Lewis 27 PUNKTE: Impro Dance, Slow Fox RAUS: Simon Zachenhuber und Patricija Belousova

22 PUNKTE: Quickstep, "Wer wenn nicht wir", Wincent Weiss

Quickstep, "Wer wenn nicht wir", Wincent Weiss 25 PUNKTE: Tango, "What Is Love", Haddaway

Tango, "What Is Love", Haddaway 21 PUNKTE: Impro Dance, Salsa Folge 10 (14. Mai)

Im Viertelfinale müssen die fünf verbliebenen Kandidaten zwei komplett neue Tänze präsentieren. Neben den regulären Einzeltänzen treten sie auch in Trio-Dances an und tanzen dabei mit einem weiteren Tanzprofi zu dritt. Valentina Pahde liegt nach beiden Tänzen wieder einmal auf Platz eins, aber auch Rurik Gislason und Nicolas Puschmann liefern starke Leistungen. Rurik überzeugt vor allem im Einzeltanz, Nicolas bekommt die meisten Punkte im Trio-Dance. Zittern muss Simon Zachenhuber. Dem Boxer bescheinigt die Jury an diesem Abend die schwächste Leistung. Auch Auma Obama wackelt. Am Ende trifft es sie und ihren Tanzpartner Andrzej Cibis.

Die Tänze und Punkte der zehnten Show:

30 PUNKTE: Rurik Gislason und Renata Lusin (Paso Doble, Hanuman, Rodrigo y Gabriela)

Rurik Gislason und Renata Lusin (Paso Doble, Hanuman, Rodrigo y Gabriela) 30 PUNKTE: Valentina Pahde und Valentin Lusin (Contemporary, Little Runaway, Celeste)

Valentina Pahde und Valentin Lusin (Contemporary, Little Runaway, Celeste) 28 PUNKTE: Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Salsa, Aguanile, Marc Anthony)

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Salsa, Aguanile, Marc Anthony) RAUS -> 19 PUNKTE: Auma Obama und Andrzej Cibis (Quickstep, Cabaret, Liza Minnelli)

Auma Obama und Andrzej Cibis (Quickstep, Cabaret, Liza Minnelli) 16 PUNKTE: Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Samba, Vente Pa'Ca, Ricky Martin, Maluma) Die Trio-Dances

27 PUNKTE: Nicolas Puschmann, Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger (Rumba, Human, The Human League)

Nicolas Puschmann, Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger (Rumba, Human, The Human League) 26 PUNKTE: Valentina Pahde, Valentin Lusin und Evgeny Vinokurov (Samba, Major Lazer)

Valentina Pahde, Valentin Lusin und Evgeny Vinokurov (Samba, Major Lazer) 25 PUNKTE: Rurik Gislason, Renata Lusin und Malika Dzumaev (Slowfox, Pokerface, Lady Gaga)

Rurik Gislason, Renata Lusin und Malika Dzumaev (Slowfox, Pokerface, Lady Gaga) 23 PUNKTE: Auma Obama, Andrzej Cibis und Robert Beitsch (Tango, Sway, Michael Bublé)

Auma Obama, Andrzej Cibis und Robert Beitsch (Tango, Sway, Michael Bublé) 20 PUNKTE: Simon Zachenhuber, Patricija Belousova und Christina Luft (Charleston, Singing In The Rain, Gene Kelly) Folge 9 (7. Mai):

Sein überraschendes Aus schockte in der vergangenen Woche Mitstreiter und Jury, doch schon eine Woche später ist Nicolas Puschmann zurück bei "Let's Dance". Ilse DeLange kann wegen ihrer Fußverletzung nicht weitermachen und wird durch Nicolas ersetzt. Es wird emotional, denn diesmal stehen die "Magic Moments" auf dem Programm. Einige Angehörige der Teilnehmer dürfen im Publikum Platz nehmen und Valentinas Zwillingsschwester Cheyenne tanzt sogar mit. Für den Tanz der beiden Zwillnge mit Valentin Lusin gibt es die perfekte Punktzahl. Nicolas meldet sich mit 29 Punkten stark zurück. Nach den Einzeltänzen treten die Paare noch in Tanzduellen gegeneinander an. Da haut Auma Obama richtig einen raus, ihr Streetstyle beeindruckt alle, auch Duell-Gegner Nicolas. Insgesamt liegt aber Valentina an diesem Abend vorne. Am wenigsten Punkte hat Lola Weippert gesammelt. Sie muss dann auch zittern, genau wie Auma und Simon Zachenhuber. Es trifft Lola Weippert und ihren Tanzpartner Christian Polanc, die beiden sind raus. Dabei lagen sie in der Vorwoche noch auf Platz eins.

Die Tänze und Punkte der neunten Show:

30 PUNKTE: Valentina Pahde und Valentin Lusin (Freestyle, You & Me (Flume Remix), Disclosure, Eliza Doolittle)

Valentina Pahde und Valentin Lusin (Freestyle, You & Me (Flume Remix), Disclosure, Eliza Doolittle) 29 PUNKTE: Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Freestyle, I'm Coming Out, Ain't No Mountain High Enough; Diana Ross, Marvin Gaye, Tammi Terrell)

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Freestyle, I'm Coming Out, Ain't No Mountain High Enough; Diana Ross, Marvin Gaye, Tammi Terrell) 27 PUNKTE: Rurik Gislason und Renata Lusin (Freestyle, Circle Of Life; Carmen Twillie, Lebo M.)

Rurik Gislason und Renata Lusin (Freestyle, Circle Of Life; Carmen Twillie, Lebo M.) 22 PUNKTE: Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Freestyle, Mama, Pizzera & Jaus)

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Freestyle, Mama, Pizzera & Jaus) 21 PUNKTE: Auma Obama und Andrzej Cibis (Freestyle, Feeling Good La Negra, Tiene Tumbao; Nina Simone, Celia Cruz)

Auma Obama und Andrzej Cibis (Freestyle, Feeling Good La Negra, Tiene Tumbao; Nina Simone, Celia Cruz) RAUS -> 19 PUNKTE: Lola Weippert und Christian Polanc (Freestyle, Never Enough, Rewrite The Stars; Loren Allred, Zac Efron, Zendaya) Neben den Einzeltänzen treten die sechs Paare außerdem in Tanzduellen gegeneinander an:

Bollywood: Valentina Pahde und Valentin Lusin (27 PUNKTE) - Lola Weippert und Christian Polanc (26 PUNKTE)

- Lola Weippert und Christian Polanc Streetdance: Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (25 PUNKTE) - Auma Obama und Andrzej Cibis (29 PUNKTE)

- Auma Obama und Andrzej Cibis Flamenco: Rurik Gislason und Renata Lusin (26 PUNKTE) - Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (25 PUNKTE) <<< Jetzt reinhören: Jorge González im prisma-Podcast "HALLO!" >>>

Folge 8 (30. April):

Micki Krause ist zurück bei "Let's Dance". Nicht als Tänzer, aber als Sänger. Er liefert den musikalischen Rahmen für den Discofox-Marathon. Vorher müssen die Tanzpaare aber schon in den Einzeltänzen überzeugen. Ilse DeLange tritt trotz ihrer Fußverletzung an, tanzt den Contemporay aber fast nur im Sitzen oder auf einem Bein. Das bereitet Juror Joachim Llambi für die kommenden Wochen Sorgen. Eine perfekte 30 gibt es diesmal nicht, weil sich Valentina Pahde beim ansonsten bärenstarken Charleston einen Patzer leistet. Drei Paare liegen nach den Einzeltänzen gleichauf in Führung. Am wenigsten Punkte gibt es für Auma Obama. Der Sieg im Discofox-Marathon geht an Lola Weippert, die sich gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc damit auch den Tagessieg holt. Zittern müssen Ilse DeLange, Nicolas Puschmann und Auma Obama. Völlig überraschend trifft es trotz vieler Jury-Punkte Nicolas Puschmann und Vadim Gabuzov, für sie ist "Let's Dance" vorbei. Die Jury wirkt sichtlich geschockt. Auch die anderen Kandidaten können es nicht fassen. Nur Nicolas trägt sein Aus nach außen hin mit Fassung. UPDATE: Ilse DeLange muss verletzungsbedingt aufhören, deshalb bekommt Nicolas noch eine Chance.

Die Tänze der achten Show:

27 PUNKTE: Lola Weippert und Christian Polanc (Charleston, "Bom Bom", Sam and the Whomp)

Lola Weippert und Christian Polanc (Charleston, "Bom Bom", Sam and the Whomp) 27 PUNKTE: Valentina Pahde und Valentin Lusin (Charleston, "Hot Honey Rag", Chicago Orchestra)

Valentina Pahde und Valentin Lusin (Charleston, "Hot Honey Rag", Chicago Orchestra) RAUS -> 27 PUNKTE: Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Quickstep, "Wonderwall", Oasis)

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Quickstep, "Wonderwall", Oasis) 26 PUNKTE: Rurik Gislason und Renata Lusin (Samba, "Iko Iko", Justin Wellington, Small Jam)

Rurik Gislason und Renata Lusin (Samba, "Iko Iko", Justin Wellington, Small Jam) 24 PUNKTE: Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (Contemporary, "Take Me To Church", Jasmine Thompson)

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (Contemporary, "Take Me To Church", Jasmine Thompson) 22 PUNKTE: Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Rumba, "Vermissen", Juju, Henning May)

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Rumba, "Vermissen", Juju, Henning May) 19 PUNKTE: Auma Obama und Andrzej Cibis (Paso Doble, "Run The World (Girls), Beyoncé) Reihenfolge im Dicsofox-Marathon:

Lola Weippert und Christian Polanc (10 Punkte) Rurik Gislason und Renata Lusin (8 Punkte) Valentina Pahde und Valentin Lusin (6 Punkte) Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (4 Punkte) Auma Obama und Andrzej Cibis (3 Punkte) Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (2 Punkte) Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (1 Punkt)

Folge 7 (23. April):

"Love Week" bei "Let's Dance". Es wird also romantisch. Neben den Einzeltänzen stehen in der siebten Live-Show auch die Jury-Tänze auf dem Programm. Jeder der drei Juroren bekommt eine Gruppe zugeteilt, die nach seinen oder ihren Vorgaben einen Freestyle tanzen muss. Ilse DeLange muss wegen einer Fußverletzung kurzfristig passen, sie darf aber nächste Woche weitertanzen. Die anderen Paare geben auf dem Parkett alles, diesmal sind es wieder Valentina Pahde und Rurik Gislason, die einen Sahnetag erwischen. Für beide gibt es die perfekte Jury-Punktzahl. Auf dem letzten Platz liegt wieder einmal Jan Hofer, der sich im Vergleich zur Vorwoche aber stark verbessert zeigt. In den Jury-Tänzen haben die Teams von Jorge Gonzalez und Joachim Llambi knapp die Nase vorn vor dem Team von Motsi Mabuse. Zittern müssen Lola Weippert und Jan Hofer. Diesmal wird Jan Hofer nicht von den Zuschauern gerettet, er und Tanzpartnerin Christina Luft sind raus.

Die Tänze und Punkte der siebten Show:

30 PUNKTE: Valentina Pahde und Valentin Lusin (Wiener Walzer, "What If I", Meghan Trainor)

Valentina Pahde und Valentin Lusin (Wiener Walzer, "What If I", Meghan Trainor) 30 PUNKTE: Rurik Gislason und Renata Lusin (Cha Cha Cha, "Amor", Ricky Martin)

Rurik Gislason und Renata Lusin (Cha Cha Cha, "Amor", Ricky Martin) 23 PUNKTE: Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Samba, "Te Quiero Baby", Pitbull, Chesca, Frankie Valli)

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Samba, "Te Quiero Baby", Pitbull, Chesca, Frankie Valli) 19 PUNKTE: Lola Weippert und Christian Polanc (Rumba, "Some Say", Nea)

Lola Weippert und Christian Polanc (Rumba, "Some Say", Nea) 18 PUNKTE: Auma Obama und Andrzej Cibis (Samba, "Cheche", Zuchu, Diamond Platnumz)

Auma Obama und Andrzej Cibis (Samba, "Cheche", Zuchu, Diamond Platnumz) 18 PUNKTE: Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Salsa, "Amame", Loco Escrito)

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Salsa, "Amame", Loco Escrito) RAUS -> 12 PUNKTE: Jan Hofer und Christina Luft: Langsamer Walzer, "Three Times A Lady" (Commodores)

Jan Hofer und Christina Luft: Langsamer Walzer, "Three Times A Lady" (Commodores) Mussten wegen Verletzung aussetzen: Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov Die Teams in den Jury-Tänzen:

Team Motsi (15 Punkte)

Auma & Andrzej

Jan & Christina

(Ilse & Evgeny)

Team Llambi (16 Punkte)

Lola & Christian

Valentina & Valentin

Nicolas & Vadim

Team Jorge (16 Punkte)

Rúrik & Renata

Simon & Patricija

Folge 6 (16. April):

Noch neun Promi-Kandidaten sind im Rennen um den Titel "Dancing Star 2021". Auch Auma Obama, die in dieser Woche ihre Mutter verloren hat, tritt an und macht ihre Sache beim Charleston ordentlich. Immerhin bekommt sie genauso viele Punkte wie Rurik Gislason, dessen Rumba die Jury diesmal nicht gänzlich überzeugt. Die beste Leistung des Abends zeigt laut Jury Nicolas Puschmann. Er bekommt für seinen Langsamen Walzer perfekte 30 Punkte. "Ich kann leider nicht mehr geben", sagt Joachim Llambi. Weit abgeschlagen findet sich Jan Hofer wieder, der mit dem schnellen Jive sichtlich überfordert ist. Er muss erneut auf die Zuschauer hoffen. Hofer muss genauso zittern wie Mickie Krause und Simon Zachenhuber, schafft es aber erneut weiter. Ausgeschieden sind dagegen Mickie Krause und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev. Damit ist für den Schlagerstar der Traum, es bis zum Discofox-Marathon zu schaffen, geplatzt.

Die Tänze und Punkte der sechsten Show:

30 PUNKTE: Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Langsamer Walzer, "At This Moment", Michael Bublé)

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Langsamer Walzer, "At This Moment", Michael Bublé) 27 PUNKTE: Valentina Pahde und Valentin Lusin (Jive, "One Fine Day", The Chiffons)

Valentina Pahde und Valentin Lusin (Jive, "One Fine Day", The Chiffons) 23 PUNKTE: Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (Quickstep, "Suddenly I See", K T Tunstall)

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (Quickstep, "Suddenly I See", K T Tunstall) 22 PUNKTE: Auma Obama und Andrzej Cibis (Charleston, "Bang Bang", Will.i.am)

Auma Obama und Andrzej Cibis (Charleston, "Bang Bang", Will.i.am) 22 PUNKTE: Lola Weippert und Christian Polanc (Cha Cha Cha, "My Head & My Heart", Ava Max)

Lola Weippert und Christian Polanc (Cha Cha Cha, "My Head & My Heart", Ava Max) 22 PUNKTE: Rurik Gislason und Renata Lusin (Rumba, "Wicked Game", Grace Carter)

Rurik Gislason und Renata Lusin (Rumba, "Wicked Game", Grace Carter) 19 PUNKTE: Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Slowfox, "Power Over Me", Dermot Kennedy)

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Slowfox, "Power Over Me", Dermot Kennedy) RAUS -> 16 PUNKTE: Mickie Krause und Malika Dzumaev (Charleston, "Schmidtchen Schleicher", Nico Haak)

Mickie Krause und Malika Dzumaev (Charleston, "Schmidtchen Schleicher", Nico Haak) 8 PUNKTE: Jan Hofer und Christina Luft (Jive, "Forever Young", The Baseballs) Folge 5 (9. April):

Der April zeigt sich bislang von seiner winterlichen Seite, doch RTL will den Sommer ins "Let's Dance"-Studio holen. Das Motto der fünften Show lautet "Sommerparty". Die Favoriten hauen einen raus. Valentina Pahde zaubert einen bärenstarken Slowfox auf das Parkett. Laut Motsi Mabuse ist es der beste Tanz der Staffel, laut Joachim Llambi der beste Slowfox in der "Let's Dance"-Geschichte. Dafür gibt es 30 Punkte. Auch Rurik Gislason und Nicolas Puschmann liefern wieder ab, Joachim Llambi verhindert bei beiden aber die perfekte 30. Die wenigsten Punkte gibt es wieder einmal für Jan Hofer. Der frühere "Tagesschau"-Sprecher wird jedoch erneut von den Zuschauern gerettet. Zittern müssen Lola Weippert, Mickie Krause und Erol Sander. Es reicht nicht für Erol Sander, er und seine Tanzpartnerin Marta Arndt scheiden aus.

Die Tänze und Punkte der fünften Show:

30 PUNKTE: Valentina Pahde und Valentin Lusin (Slowfox, "Sunny", Boney M.)

Valentina Pahde und Valentin Lusin (Slowfox, "Sunny", Boney M.) 29 PUNKTE: Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Charleston, "Du Hast Den Farbfilm Vergessen", Nina Hagen)

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Charleston, "Du Hast Den Farbfilm Vergessen", Nina Hagen) 29 PUNKTE: Rurik Gislason und Renata Lusin (Quickstep, "Summer In The City", The Lovin’ Spoonful)

Rurik Gislason und Renata Lusin (Quickstep, "Summer In The City", The Lovin’ Spoonful) 25 PUNKTE: Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (Tango, "Voyage, Voyage", Desireless)

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (Tango, "Voyage, Voyage", Desireless) 22 PUNKTE: Lola Weippert und Christian Polanc (Salsa, "Margarita", Wilkens)

Lola Weippert und Christian Polanc (Salsa, "Margarita", Wilkens) 20 PUNKTE: Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Jive, "Escape", Rupert Holmes)

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Jive, "Escape", Rupert Holmes) 16 PUNKTE: Auma Obama und Andrzej Cibis (Rumba, "Kokomo". The Beach Boys)

Auma Obama und Andrzej Cibis (Rumba, "Kokomo". The Beach Boys) 16 PUNKTE: Mickie Krause und Malika Dzumaev (Salsa, "Tequila", The Champs)

Mickie Krause und Malika Dzumaev (Salsa, "Tequila", The Champs) RAUS -> 13 PUNKTE: Erol Sander und Marta Arndt (Samba, "All Night Long", Lionel Richie)

Erol Sander und Marta Arndt (Samba, "All Night Long", Lionel Richie) 12 PUNKTE: Jan Hofer und Christina Luft (Slowfox, "Summerwind", Frank Sinatra) Folge 4 (26. März):

In der vierten regulären Live-Show heißt es wieder "Boys vs. Girls". Neben den Einzeltänzen müssen die Kandidaten auch im Battle Frauen gegen Männer gegeneinander antreten. Vorher liefert aber das rein männliche Paar Nicolas Puschmann und Vadim Gabuzov eine sensationelle Show ab. "Alles andere als 30 Punkte wären eine Frechheit", sagt der sonst so strenge Herr Llambi. Weniger gut läuft es für Kai Ebel und Jan Hofer; die beiden landen mit je 10 Punkten auf dem letzten Platz. Beim "Boys vs. Girls"-Special haben diesmal die Mädels die Nase vorn. Nun haben die Zuschauer das letzte Wort: Zitterm müssen Jan Hofer, Kai Ebel und Mickie Krause. Es trifft Kai Ebel und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger. Für dieses Paar ist die Show vorbei.

Die Einzeltänze und Punkte der vierten Show:

30 PUNKTE: Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Contemporary, "Unsteady", X Ambassadors)

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Contemporary, "Unsteady", X Ambassadors) 27 PUNKTE: Valentina Pahde und Valentin Lusin (Salsa, "Flor Palida", Marc Anthony)

Valentina Pahde und Valentin Lusin (Salsa, "Flor Palida", Marc Anthony) 26 PUNKTE: Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (Charleston, "Baby Face", Julie Andrews)

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (Charleston, "Baby Face", Julie Andrews) 26 PUNKTE: Rurik Gislason und Renata Lusin (Tango, "Believer", Imagine Dragons)

Rurik Gislason und Renata Lusin (Tango, "Believer", Imagine Dragons) 23 PUNKTE: Lola Weippert und Christian Polanc (Wiener Walzer, "Stuck With U", Ariana Grande, Justin Bieber)

Lola Weippert und Christian Polanc (Wiener Walzer, "Stuck With U", Ariana Grande, Justin Bieber) 23 PUNKTE: Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Paso Doble, "Uccen", Taalbi Brothers)

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Paso Doble, "Uccen", Taalbi Brothers) 19 PUNKTE: Auma Obama und Andrzej Cibis (Cha Cha Cha, "Disco Inferno", Tina Turner)

Auma Obama und Andrzej Cibis (Cha Cha Cha, "Disco Inferno", Tina Turner) 14 PUNKTE: Erol Sander und Marta Arndt (Rumba, "Te Busco", Celia Cruz)

Erol Sander und Marta Arndt (Rumba, "Te Busco", Celia Cruz) 11 PUNKTE: Mickie Krause und Malika Dzumaev (Tango, "Pink Panther Theme", Henry Mancini)

Mickie Krause und Malika Dzumaev (Tango, "Pink Panther Theme", Henry Mancini) 10 PUNKTE: Jan Hofer und Christina Luft (Samba, "Help Yourself", Tom Jones)

Jan Hofer und Christina Luft (Samba, "Help Yourself", Tom Jones) RAUS -> 10 PUNKTE: Kai Ebel und Kathrin Menzinger (Slowfox, "Ich brech' die Herzen der stolzesten Frau'n", Heinz Rühmann) Die Punkte beim "Boys vs. Girls"-Battle:

9 PUNKTE: Promi-Damen und Profi-Damen

Promi-Damen und Profi-Damen 6 PUNKTE: Promi-Herren und Profi-Herren Folge 3 (19. März):

Das Motto der dritten Live-Show lautet "Born in…". Das bedeutet, das die Paare zu einem Song aus dem jeweiligen Geburtsjahr des Promis tanzen. Mit Jan Hofer geht es zurück bis in die Fünziger Jahre, doch auch Musik aus den Neunzigern gibt es zu hören. Wieder einmal kommt das Highlight zum Schluss: Rurik Gislason legt einen Jive hin, der sogar Joachim Llambi ins Schwärmen bringt. "Was für eine geile Performance", sagt der sonst so strenge Juror. Für den Isländer und Tanzpartnerin Renata Lusin gibt es 30 Punkte. Geplatzt ist der Knoten bei Nicolas Puschmann, er liefert nach Meinung der Jury die zweitbeste Leistung des Tages ab. Die wenigsten Punkte gibt es wie in der Vorwoche für Jan Hofer. Hofer muss genauso zittern wie Senna Gammour, Kai Ebel und Erol Sander. Doch die Zuschauer retten den "Tagesschau"-Sprecher erneut vor dem Aus. Vorbei ist die Show dagegen für Senna Gammour und Tanzpartner Robert Beitsch.

Die Tänze und Punkte der dritten Show:

30 PUNKTE: Rurik Gislason und Renata Lusin (Jive, "Don't Worry, Be Happy", Bobby McFerrin)

Rurik Gislason und Renata Lusin (Jive, "Don't Worry, Be Happy", Bobby McFerrin) 28 PUNKTE: Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Slowfox, "Enter Sandman", Metallica)

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Slowfox, "Enter Sandman", Metallica) 22 PUNKTE: Valentina Pahde und Valentin Lusin (Rumba, "Endless Love", Luther Vandross, Mariah Carey)

Valentina Pahde und Valentin Lusin (Rumba, "Endless Love", Luther Vandross, Mariah Carey) 21 PUNKTE: Lola Weippert und Christian Polanc (Jive, "Wannabe", Spicegirls)

Lola Weippert und Christian Polanc (Jive, "Wannabe", Spicegirls) 20 PUNKTE: Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (Cha Cha Cha, "Yes Sir, I Can Boogie", Baccara)

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (Cha Cha Cha, "Yes Sir, I Can Boogie", Baccara) 19 PUNKTE: Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Contemporary, "I Don't Want To Miss A Thing", Aerosmith)

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Contemporary, "I Don't Want To Miss A Thing", Aerosmith) 17 PUNKTE: Auma Obama und Andrzej Cibis (Slowfox, "Will You Love Me Tomorrow", The Shirelles)

Auma Obama und Andrzej Cibis (Slowfox, "Will You Love Me Tomorrow", The Shirelles) 17 PUNKTE: Erol Sander und Marta Arndt (Wiener Walzer, "Nights in White Satin", The Moody Blues)

Erol Sander und Marta Arndt (Wiener Walzer, "Nights in White Satin", The Moody Blues) RAUS -> 16 PUNKTE: Senna Gammour und Robert Beitsch (Slowfox, "I Was Made For Loving You", Kiss)

Senna Gammour und Robert Beitsch (Slowfox, "I Was Made For Loving You", Kiss) 13 PUNKTE: Kai Ebel und Kathrin Menzinger (Paso Doble, "You Really Got Me", The Kinks)

Kai Ebel und Kathrin Menzinger (Paso Doble, "You Really Got Me", The Kinks) 13 PUNKTE: Mickie Krause und Malika Dzumaev (Rumba, "Your Song", Elton John)

Mickie Krause und Malika Dzumaev (Rumba, "Your Song", Elton John) 12 PUNKTE: Jan Hofer und Christina Luft (Tango, "Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein", René Carol) Folge 2 (12. März):

Die zweite reguläre Show der 14. Staffel und diesmal muss auch Ex-Fußballer Rurik Gislason theoretisch zittern, denn er ist nicht mehr geschützt. Doch der Isländer liefert erneut eine richtig gute Leistung ab und entwickelt sich immer mehr zum Favoriten. "Wenn du richtig Gas gibst, kannst du der beste Tänzer werden, den wir bei 'Let's Dance' je hatten", schwärmt Motsi Mabuse. Getoppt wird Rurik Gislasons Leistung aber noch von Valentina Pahde, die sich für ihren Quickstep sogar die erste perfekte 30 der Staffel abholt.

Einen herben Dämpfer erhält dagegen Model Kim Riekenberg. Nach der zweitbesten Jury-Bewertung in der Vorwoche tut sie sich diesmal mit dem Cha Cha Cha extrem schwer und landet punktgleich mit Jan Hofer auf dem letzten Platz. Bedeutet das für sie schon das Aus? Das letzte Wort haben die Zuschauer. In der Tat müssen Kim Riekenberg und ihr Tanzpartner Pasha Zvychaynyy genauso zittern wir Senna Gammour (mit Robert Beitsch) und Jan Hofer (mit Christina Luft). Es trifft Kim Riekenberg, sie ist raus.

Die Tänze und Punkte der zweiten Show:

30 Punkte: Valentina Pahde und Valentin Lusin (Quickstep, "Whatever It Takes", Milow)

Valentina Pahde und Valentin Lusin (Quickstep, "Whatever It Takes", Milow) 27 PUNKTE: Rurik Gislason und Renata Lusin (Wiener Walzer, "Powerful", Major Lazer, Ellie Goulding, Tarrus Riley)

Rurik Gislason und Renata Lusin (Wiener Walzer, "Powerful", Major Lazer, Ellie Goulding, Tarrus Riley) 23 PUNKTE: Auma Obama und Andrzej Cibis (Salsa, "Quimbara", Celia Cruz)

Auma Obama und Andrzej Cibis (Salsa, "Quimbara", Celia Cruz) 21 PUNKTE: Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov: Tango, "Breaking Me", Topic, A7S)

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov: Tango, "Breaking Me", Topic, A7S) 21 PUNKTE: Lola Weippert und Christian Polanc (Tango, "Whatever Lola Wants", Sarah Vaughan)

Lola Weippert und Christian Polanc (Tango, "Whatever Lola Wants", Sarah Vaughan) 17 PUNKTE: Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (Rumba, "Time After Time", Eva Cassidy)

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (Rumba, "Time After Time", Eva Cassidy) 15 PUNKTE: Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Cha Cha Cha, "Take You Dancing", Jason Derulo)

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Cha Cha Cha, "Take You Dancing", Jason Derulo) 13 PUNKTE: Kai Ebel und Kathrin Menzinger (Cha Cha Cha, "Sexbomb", Tom Jones)

Kai Ebel und Kathrin Menzinger (Cha Cha Cha, "Sexbomb", Tom Jones) 12 PUNKTE: Senna Gammour und Robert Beitsch (Jive, "Einmal Um Die Welt", Cro)

Senna Gammour und Robert Beitsch (Jive, "Einmal Um Die Welt", Cro) 12 PUNKTE: Erol Sander und Marta Arndt (Cha Cha Cha, "You're The First, The Last, My Everything", Barry White)

Erol Sander und Marta Arndt (Cha Cha Cha, "You're The First, The Last, My Everything", Barry White) 11 PUNKTE: Mickie Krause und Malika Dzumaev (Quickstep, "Help!", The Beatles)

Mickie Krause und Malika Dzumaev (Quickstep, "Help!", The Beatles) 10 PUNKTE: Jan Hofer und Christina Luft (Rumba, "Always On My Mind", Elvis Presley)

Jan Hofer und Christina Luft (Rumba, "Always On My Mind", Elvis Presley) RAUS -> 10 PUNKTE: Kim Riekenberg und Pasha Zvychaynyy (Cha Cha Cha, "Head, Shoulders, Knees & Toes", Ofenbach, Quarterback) Die Einschätzung von Pascal Hens, "Let's Dance"-Sieger 2019, zur zweiten Show sehen Sie hier im Video:

Folge 1 (5. März):

Nach der Kennenlernshow wird es nun ernst, denn das erste Paar scheidet aus. Rurik Gislason und seine Partnerin Renata Lusin sind durch Platz 1 in der Auftaktshow geschützt, allen anderen Paare droht das Aus. Den Schutz benötigt der Isländer aber gar nicht, den für seine Salsa holt er sich mal eben die beste Jury-Wertung ab. Auch Model Kim Riekenberg und Soap-Star Valentina Pahde überzeugen die Juroren. Auf dem letzten Platz nach dem Jury-Urteil landet Ballerman-Star Mickie Krause, dessen Cha Cha Cha ziemlich steif daher kommt. Zittern müssen Mickie Krause und Partnerin Malika Dzumaev trotzdem nicht. Anders als Senna Gammour (mit Robert Beitsch), Vanessa Neigert (mit Alexandru Ionel) und Kai Ebel (mit Kathrin Menzinger). Es trifft Vanessa Neigert und ihren Tanzpartner Alexandru Ionel. Dieses Paar ist als erstes raus.

Die Tänze und Punkte der ersten Show:

24 PUNKTE: Rurik Gislason und Renata Lusin (Salsa, "Vivir Mi Vida", Marc Anthony)

Rurik Gislason und Renata Lusin (Salsa, "Vivir Mi Vida", Marc Anthony) 23 PUNKTE: Kim Riekenberg und Pasha Zvychaynyy (Langsamer Walzer, "I'm Kissing You", Des'ree)

Kim Riekenberg und Pasha Zvychaynyy (Langsamer Walzer, "I'm Kissing You", Des'ree) 23 PUNKTE: Valentina Pahde und Valentin Lusin (Tango, "The Kiss Of Fire", Louis Armstrong)

Valentina Pahde und Valentin Lusin (Tango, "The Kiss Of Fire", Louis Armstrong) 19 PUNKTE: Lola Weippert und Christian Polanc (Quickstep, "Rama Lama Ding Dong", Rocky Sharpe & The Replays)

Lola Weippert und Christian Polanc (Quickstep, "Rama Lama Ding Dong", Rocky Sharpe & The Replays) 19 PUNKTE: Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Wiener Walzer, "Keine Rosen", Teesy)

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova (Wiener Walzer, "Keine Rosen", Teesy) 18 PUNKTE: Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (Wiener Walzer, "One And Only", Adele)

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov (Wiener Walzer, "One And Only", Adele) 18 PUNKTE: Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Cha Cha Cha, "It's Raining Men", The Weather Girls, Klaas)

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov (Cha Cha Cha, "It's Raining Men", The Weather Girls, Klaas) 18 PUNKTE: Erol Sander und Marta Arndt: Tango, "Vier Jahreszeiten: Winter", Antonio Vivaldi.

Erol Sander und Marta Arndt: Tango, "Vier Jahreszeiten: Winter", Antonio Vivaldi. 14 PUNKTE: Senna Gammour und Robert Beitsch (Tango, "Shut Up", Black Eyed Peas)

Senna Gammour und Robert Beitsch (Tango, "Shut Up", Black Eyed Peas) 12 PUNKTE: Auma Obama und Andrzej Cibis (Langsamer Walzer, "Natural Woman", Aretha Franklin)

Auma Obama und Andrzej Cibis (Langsamer Walzer, "Natural Woman", Aretha Franklin) 10 PUNKTE: Jan Hofer und Christina Luft (Cha Cha Cha, "Don't Go Breaking My Heart", Elton John)

Jan Hofer und Christina Luft (Cha Cha Cha, "Don't Go Breaking My Heart", Elton John) 10 PUNKTE: Kai Ebel und Kathrin Menzinger (Quickstep, "Im Wagen Vor Mir", Henry Valentino)

Kai Ebel und Kathrin Menzinger (Quickstep, "Im Wagen Vor Mir", Henry Valentino) 7 PUNKTE: Mickie Krause und Malika Dzumaev (Cha Cha Cha, "Party Rock Anthem", L.M.F.A.O.)

Mickie Krause und Malika Dzumaev (Cha Cha Cha, "Party Rock Anthem", L.M.F.A.O.) RAUS -> 9 PUNKTE: Vanessa Neigert und Alexandru Ionel (Salsa, "Tres Deseos", Gloria Estefan) Wer tanzt mit wem? Das erfahren die Kandidaten und die Profi-Tänzer in der Kennenlernshow der neuen Staffel. Wer mit wem tanzt, wird von den Machern der Show festgelegt. Eine Ausnahme gibt es: Der Gewinner der letztjährigen Profi-Challenge darf sich seinen Tanzpartner unter den Promis auswählen. 2020 gewannen Christina Luft und Christian Polanc die Profi-Challenge. Allerdings darf nur einer der beiden seinen Partner wählen. Das Los fällt auf Christian, er darf wählen und entscheidet sich für Lola Weippert. Sie hat zwar von der Jury nicht die meisten Punkte bekommen (das war Valentina Pahde mit 21 Punkten), aber er sieht bei ihr großes Potenzial. Den letzten Platz in Sachen Jury-Punkte teilen sich in der Kennenlernshow Kai Ebel und Mickie Krause mit neun Punkten. Nach Jury-Urteil und Zuschauervoting liegt Rurik Gislason auf Platz eins. Er und seine Tanzpartnerin können damit in der ersten regulären Folge nicht ausscheiden.

Sehen Sie hier die Tanzpaare 2021: Lola Weippert und Christian Polanc

Senna Gammour und Robert Beitsch

Vanessa Neigert und Alexandru Ionel

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov

Valentina Pahde und Valentin Lusin

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov

Auma Obama und Andrzej Cibis

Kim Riekenberg und Pasha Zvychaynyy

Mickie Krause und Malika Dzumaev

Rurik Gislason und Renata Lusin

Erol Sander und Marta Arndt

Kai Ebel und Kathrin Menzinger

Jan Hofer und Christina Luft

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova Hier gibt es Bilder von den 14 Tanzpaaren.

Wer ist Ihr Favorit? Wem drücken Sie in diesem Jahr besonders die Daumen? Welcher Promi macht seine Sache gut? Welches Tanzpaar gefällt Ihnen am besten? Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab und gewinnen Sie mit etwas Glück Tickets für die "Let's Dance"-Tournee im Herbst 2021. Hier geht's zur Abstimmung!

Wer sind die Kandidaten in Staffel 14? "Mr. Tagesschau", eine Reporter-Legende und die Schwester von Barack Obama: RTL wartet in diesem Jahr wieder mit großens Namen auf. So ist u.a. Jan Hofer, der Ende des vergangenen Jahres als Nachrichtensprecher in den Ruhestand gegangen war, dabei. Auch Kai Ebel ist nach dem Ausstieg von RTL aus der Formel 1 seinen langjährigen Reporterjob erst einmal los und tanzt nun bei "Let's Dance" mit. "Prince Charming" Nicolas Puschmann sorgt derweil für eine Premiere: Er tanzt mit einem Mann. Zuvor hatte es in der deutschen Ausgabe ein rein weibliches Tanzpaar gegeben.

Die Kandidaten im Überblick:

Wer ist Favorit und gewinnt "Let's Dance"? Juror Joachim Llambi hat sich schon vor Staffel-Beginn im Interview mit prisma auf drei mögliche Favoriten festgelegt. "Valentina Pahde wird bestimmt jemand sein, die ein gutes Talent hat und weit kommen wird", meint Llambi. Auch "Prince Charming" Nicolas Puschmann traut er viel zu. "Ich glaube, dass er durch das Neue, dass zwei Männer miteinander tanzen, überraschen wird. Ich glaube aber auch, dass er sich bewegen kann und ein gutes Musikgefühl hat." Und als dritten Favoriten hat er den "Hingucker" der Staffel, Ex-Fußballer Rurik Gislason, auf dem Schirm. Weniger überzeugt ist der Experte hingegen von Kai Ebel. "Er sieht nicht gerade so aus wie Baryshnikov und Nurejew in einer Person. Ich glaube, das wird einer sein, der für ein paar Lacher sorgen wird. Ähnlich wie Mickie Krause." Ob er mit seinen Prognosen recht behält, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Joachim Llambi im Video-Interview mit prisma-Chefredakteur Stephan Braun:

Wer sind die Profitänzer? Vier neue Tänzer geben in der 14. Staffel ihr "Let's Dance"-Debüt., Alexandru Ionel, Malika Dzumaev, Pasha Zvychaynyy und Patricija Belousova sind die neuen Gesichter im Aufgebot der Profitänzer. "Let's Dance"-Urgestein Massimo Sinató ist indes nicht dabei. Somit verteidigt der Gewinner der Vorjahresstaffel erneut nicht seinen Titel. Massimo Sinató und Ehefrau Rebecca Mir werden Eltern, womöglich ist das ein Grund für sein Fehlen. Auch Erich Klann ist nicht dabei, sein Abschied klingt endgültig. Publikumsliebling Ekaterina Leonova fehlt auch in diesem Jahr. Zudem ist Isabel Edvardsson nicht dabei, sie erwartet im Frühjahr ihr zweites Kind. Da Nicolas Puschmann mit einem Mann tanzt, sind acht Tänzer und nur sechs Tänzerinnen dabei.

Das sind die Profitänzer 2021 bei "Let's Dance":

Alexandru Ionel

Andrzej Cibis

Christian Polanc

Christina Luft

Evgeny Vinokurov

Kathrin Menzinger

Malika Dzumaev

Marta Arndt

Pasha Zvychaynyy

Patricija Belousova

Renata Lusin

Robert Beitsch

Vadim Garbuzov

Valentin Lusin Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie mit den Profitänzern.

Die Sendetermine von "Let's Dance" 2021 Der Startschuss zur neuen Staffel fällt am 26. Februar mit der "Kennenlernshow". Anschließend strahlt RTL zwölf weitere Folgen aus, in denen es Woche für Woche um die Frage geht "Wer ist raus? Wer ist weiter?". Da "Let's Dance" jeweils an einem Freitagabend live übertragen wird, ergeben sich daraus – kurzfristigen Programmänderungen vorbehalten – die nachstehenden Sendetermine. Lediglich an Karfreitag (2. April 2021) ist mit einer Pause zu rechnen. Das Finale wird dann voraussichtlich am 21. Mai 2021 ausgestrahlt.

"Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow": Freitag, 26. Februar 2021

Folge 1: Freitag, 5. März 2021

Folge 2: Freitag, 12. März 2021

Folge 3: Freitag, 19. März 2021

Folge 4: Freitag, 26. März 2021

2. April: keine Sendung wegen Karfreitag

Folge 5: Freitag, 9. April 2021

Folge 6: Freitag, 16. April 2021

Folge 7: Freitag, 23. April 2021

Folge 8: Freitag, 30. April 2021

Folge 9: Freitag, 7. Mai 2021

Folge 10: Freitag, 14. Mai 2021

Folge 11: Freitag, 21. Mai 2021

Folge 12 (Finale): Freitag, 28. Mai 2021 Wer sind die Moderatoren der 14. Staffel? Victoria Swarovski und Daniel Hartwich werden erneut das Moderatoren-Duo bilden. Hartwich ist seit 2010 Moderator bei "Let's Dance". Als Nachfolger von Hape Kerkeling moderierte er schon mit Nazan Eckes, Sylvie Meis und seit 2018 mit Swarovski. Victoria Swarovski war 2016 an der Seite von Erich Klann noch selbst "Let's Dance"-Siegerin, bevor sie 2018 Moderatorin bei der RTL-Show wurde.

Wer sitzt in der "Let's Dance"-Jury? Auch bei der "Let's Dance"-Jury setzt RTL auf das seit Jahren bewährte Team. Die frühere Profi-Tänzerin Motsi Mabuse, der langjährige Preisrichter Joachim Llambi und der exzentrische Choreograph Jorge Gonzalez bewerten die Leistungen der Tanzpaare. Übrigens: Joachim Llambi schreibt exklusiv für prisma eine "Let's Dance"-Kolumne. Lesen Sie hier Folge 1.

Wer sind die bisherigen "Let's Dance"-Gewinner? 13 Gewinner brachte die RTL-Sendung bislang hervor. In der Premierenstaffel gewann Wayne Carpendale gemeinsam mit Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson. Danach folgten eine Reihe von Promi-Frauen als "Let's Dance"-Siegerinnen: Susan Sideropoulos (2007), Sophia Thomalla (2010), Maite Kelly (2011) und Magdalena Brzeska (2012). Danach gewann in sieben weiteren Staffeln mit Ausnahme von Victoria Swarovski (2015) dann immer ein Mann. 2020 brach Lili Paul-Roncalli diesen Fluch und siegte zusammen mit Massimo Sinató boi "Let's Dance". Glück bei "Let's Dance", Glücl in der Liebe: Zuletzt landete die noch amtierende "Let's Dance"-Siegerin durch ihre Beziehung zum österreichischen Tennis-Star Dominic Thiem in den Schlagzeilen. Die Bilder aller 13 "Let's Dance"-Sieger sehen Sie hier.

Ist "Let's Dance" eine Live-Show? In der Tat wird "Let's Dance" live aus einem Studio in Köln-Ossendorf gesendet. Da die Zuschauer mit darüber abstimmen können, wer am Ende einer Sendung ausscheidet, ist die Ausstrahlung einer Aufzeichnung nicht möglich. Es kommt vor, dass "Let's Dance" überzieht und die darauffolgenden Sendungen mit Verzögerung beginnen.

Warum werden bei "Let's Dance" nur Cover-Versionen gespielt? Das hat einen einfachen Grund: der Takt. Denn häufig muss der Takt für einen Tanz speziell angepasst werden, vor allem bei Popsongs, die ja nicht speziell für Standard- und Lateintänze komponiert wurden. Ausnahmen bilden lediglich die Contemporary-Tänze, bei denen es keine Vorgaben zum Takt gibt. Hier sind deshalb manchmal auch Originalversionen der Lieder zu hören.

Gibt es auch 2021 eine "Let's Dance"-Tournee? 2019 ging "Let's Dance" zum ersten Mal auf Tour. Im November und Dezember traten Profi-Tänzer und Promis in den Hallen und Arenen diverser Städte Deutschlands auf. Auch 2020 wollten die "Let's Dance"-Stars wieder durch Deutschland touren, doch die Corona-Pandemie machte dies unmöglich. Die "Let's Dance"-Tour soll nun im November 2021 nachgeholt werden, Tickets für die Tour 2020 behalten ihre Gültigkeit.