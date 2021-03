Let's Dance 2021: Woher kennt man Simon Zachenhuber?

Boxer hatten es bislang bei "Let's Dance" schwer. Simon Zachenhuber will es nun besser als seine Vorgänger machen. Anders als bei Regina Halmich, Artur Abraham und Co. steht er zum Zeitpunkt seiner Teilnahme in der RTL-Show noch am Anfang seiner Box-Karriere. Sein Name dürfte nur eingefleischten Kampfsport-Fans etwas sagen.

Der Kickboxer aus Stuttgart ist erst 22 Jahre alt. Als 19-Jähriger war er bei seiner ersten Amateur-WM dabei. Mit der deutschen Mannschaft verpasste er knapp Bronze, danach wurde er Profi. Bisher gewann Zachenhuber als Profi jeden seiner elf Kämpfe im Mittelgewicht, sechs davon mit einem K.o.-Sieg. "Simon hat nicht nur das Talent, sondern auch den Willen, den ein Vollprofi braucht", sagt sein Trainer Conny Mittermeier.

Auf Alkohol und Partys verzichtet Simon Zachenhuber komplett, nur für sein Studium der Wirtschaftsinformatik nimmt er sich zwischen dem Training Zeit. "Fürs Boxen opfere ich das gern, ich brenne einfach für den Sport."

<<< Alle Informationen zur neuen "Let's Dance"-Staffel finden Sie hier. >>>

Nun muss er fürs Tanzen brennen. Und dort hat er für seine Kollegen einiges gutzumachen. Regina Halmich scheiterte 2011 direkt in der ersten Runde. Arthur Abraham stieg nach seinem ersten Tanz freiwillig aus. Kann also nur besser werden für den Kickboxer, der anders als Halmich und Abraham in seinem Sport auch die Füße benutzen darf, um seinen Gegner zu treffen.

Vater verunglückte kurz nach Simons Geburt

Simon stammt aus einer Sportlerfamilie. Seine Mutter und sein Stiefvater betreiben eine Schwimmschule und seine 16-jährige Schwester Amelie zählt zu den besten deutschen Nachwuchsschwimmerinnen.

Simons Vater, früher Radsportler und Schwimmer, verunglückte wenige Wochen nach Simons Geburt bei einem Sportunfall. Hans Wolf Zachenhuber stürzte vor den Augen seiner Frau mit einem motorisierten Drachenflieger ab. Seitdem ist er schwerbehindert.

<<< Die "Let's Dance"-Kandidaten der 14. Staffel in Bildern. >>>

Fit und diszipliniert dürfte Zachenhuber auf jeden Fall sein. Früher betrieb er Modernen Fünfkampf, musste also vielseitig trainieren. Sicherlich kein Nachteil, wenn es an das harte "Let's Dance"-Training geht. An Selbstbewusstsein fehlt es dem 22-Jährigen jedenfalls nicht. "Normalerweise tänzle ich im Ring die Gegner aus. Jetzt versuche ich mit meiner Partnerin, die Konkurrenz schwindelig zu tanzen", sagt er. Im Ring zeichnet ihn seine starke Verteidigung aus, bei "Let's Dance" wird er aber auch in die Offensive gehen müssen.

Der letzte Kickboxer, der bei RTL auf die große Bühne trat, war übrigens Ex-"Bachelor" Sebastian Preuss. Der Weltmeister im Cruisergewicht dürfte seine Teilnahme an der Reality-Show inzwischen bereuen, brachte sie ihm doch vor allem negative Schlagzeilen und böse Kommentare in den sozialen Netzwerken ein. Bleibt für Simon Zachenhuber zu hoffen, dass sein Ausflug ins Showgeschäft glücklicher verläuft.

Die weiteren "Let's Dance"-Kandidaten im Überblick: