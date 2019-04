| "Let's Dance"-Traumpaar

Durch die RTL-Tanzshow "Let's Dance" wurden Erich Klann und Oana Nechiti bekannt. Beruflich gehen sie derzeit getrennte Wege. Doch nun machte der Tänzer den Verehrern seiner Freundin eine klare Ansage.

Bei Instagram schrieb Klann in Englisch: "An alle männlichen Pisser, die es nicht verstehen... kommentiert die Posts meiner Königin nicht mit irgendwelchem 'Love-Scheiß'!" Offenbar passt es dem Tänzer, der bei "Let's Dance" derzeit mit Sabrina Mockenhaupt tanzt, überhaupt nicht, dass seiner Lebensgefährtin bei Instagram immer wieder zweideutige ober eben auch eindeutige Avancen gemacht werden. "Ich bin Erich Klann. Nicht besser aber wirklich einfach anders als ihr alle!"

Erich Klann und Oana Nechiti sind seit vielen Jahren zusammen und haben einen gemeinsamen Sohn. Ihm zuliebe verzichtete die Tänzerin in diesem Jahr auf ihre Teilnahme an "Let's Dance", um mehr Zeit für den Kleinen zu haben. Ihr Aufgabe als Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar" sei zeitlich leichter mit ihrer Rolle als Mutter in Einklang zu bringen, hatte sie zuletzt erklärt.

Sowohl Erich Klann als auch Oana Nechiti gehören bzw. gehörten zu den beliebtesten Tänzern bei "Let's Dance". Es gibt sogar Stimmen, die behaupten, Sabrina Mockenhaupt habe es auch der Popularität ihres Tanzpartners Erich zu verdanken, dass sie trotz bislang bescheidener Leistungen in der aktuellen Staffel noch dabei sei ...

