| Überraschender Final-Einzug

Barbara Meier ist am Freitagabend neben Judith Williams und Ingolf Lück überraschend in das Finale der RTL-Show "Let's Dance" eingezogen. Nun wird allerdings darüber berichtet, dass das Zuschauer-Voting offenbar zugunsten der 31-Jährigen manipuliert werden sollte.

Wie "Bild" berichtet, soll der Finanzdienstleister "JDC Group" eine E-Mail mit dem Aufruf "Klingeln Sie Barbara Meier heute Abend ins Finale" an sein Maklernetzwerk verschickt haben. Den fünf fleißigsten Anrufern seien in dem Schreiben zudem jeweils 1000 Euro versprochen worden.

Besonders brisant: Klemens Hallmann, Verlobter von Barbara Meier, gehört bei der "JDC Group" dem Aufsichtsrat an und ist mit seiner Firma, der Hallmann Holding International Investment GmbH, erst im Frühjahr 2018 als Großaktionär bei dem Finanzdienstleister eingestiegen. Hallmanns Anwalt habe auf "Bild"-Nachfrage jedoch mitgeteilt, dass sein Mandant nichts von der Aktion gewusst habe.

Und auch Meier selbst äußerte sich zu den Vorwürfen: "Das geht natürlich viel zu weit. Ich möchte, dass die Zuschauer für uns anrufen, weil sie unsere Tänze toll fanden und nicht, weil es irgendwo eine Prämie zu gewinnen gab", sagte das Model "Bild".

Nicht der erste Manipulations-Vorwurf gegen Meier

Für Meier und auch Hallmann ist es derweil nicht das erste Mal, dass sie sich mit derartigen Vorwürfen konfrontiert sehen. Erst im August vergangenen Jahres dementierte die 31-Jährige im "Gala"-Magazin, dass ihr Lebensgefährte ihr eine Rolle in dem Hollywood-Film "Aspern Papers" verschafft habe.

"Das ist Quatsch. Klemens würde mich nie in eine Rolle 'hineinquetschen', wenn sie nicht zweihundertprozentig zu mir passt. Seit dem Beginn unserer Beziehung hat er ja auch schon sehr viele Filme gedreht, in denen ich nicht vorkam. In diesem Fall habe ich einfach gut in die Ära des Films und zu dem Charakter der Emily gepasst. Da schlägt er mich natürlich dem Regisseur mal vor", erklärte Meier.

RTL konnte derweil laut "Bild" keine Unregelmäßigkeiten beim Zuschauer-Voting feststellen. Dennoch wolle der Sender den Vorgang abschließend prüfen. Das "Let's Dance"-Finale findet am 8. Juni 2018 ab 20.15 Uhr live bei RTL statt.