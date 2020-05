| Live-Show bei RTL

Zum zweiten Mal bietet RTL den Proftänzern von "Let's Dance" eine eigene Bühne. In der "Profi-Challenge" treten sie gegeneinander an. Einige bekannte Namen fehlen.

Im Vergleich zur Premiere 2019 gibt es in diesem Jahr eine Veränderung. Die Show wird diesmal live ausgestrahlt. Das heißt, nicht die Zuschauer im Studio entscheiden über den Ausgang – wegen der Corona-Krise wird im Studio vor leeren Rängen getanzt – sondern die Fernsehzuschauer per Anruf. Die "Let's Dance"-Jury kommentiert zwar die Darbietungen, hält sich aus der Entscheidung über den Sieg aber wie schon bei der "Profi-Challenge" 2019 raus.

Die Profitänzer treten als Paare an, in Sachen Performance haben sie aber freie Hand. Für Isabell Edvardsson dürfte die Show emotional werden. Die Schwedin tanzt mit ihrem Ehemann Marcus Weiss. "Ich habe meinen Mann überredet", sagte Edvardsson während des "Let's Dance"-Finales. Erich Klann muss auf seine Lebensgefährtin und Tanzpartnerin Oana Nechiti dagegen verzichten. Er ist trotzdem mit von der Partie und tritt mit Akrobatin und Pole-Dance-Weltmeisterin Anne-Marie Kot an.

Die Titelverteidiger Massimo Sinató und Ekaterina Leonova fehlen dagegen komplett. Die Russin war zur Überraschung vieler schon bei der regulären "Let's Dance"-Staffel nicht dabei. Über die wahren Gründe kann nach wie vor nur spekuliert werden. Sinató hatte die Staffel gemeinsam mit Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli gewonnen.

In der Jury sitzen wie sonst auch Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren.

Das sind die Teilnehmer der "Profi-Challenge" 2020:

Isabel Edvardsson und Marcus Weiss

Renata und Valentin Lusin

Christina Luft und Christian Polanc

Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov

Marta Arndt und Robert Beitsch

Andrzej Cibis und Victoria Kleinfelder

Erich Klann und Anne-Marie Kot

Alona Uehlin und Anton Skuratov

Evgeny Vinokurov und Nina Bezzubova

Sergiu und Regina Luca

Einen Tag vor der "Profi-Challenge" zeigt RTL am Donnerstag, 29. Mai, "Let's Dance - Die schönsten Tänze aller Zeiten". Welche Tänze das laut Sender sind, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

