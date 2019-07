Schauspielerin wurde nur 47 Jahre alt

Von teleschau

Die deutsche Schauspielerin Lisa Martinek verstarb im Alter von nur 47 Jahren während eines Italien-Urlaubs. Über die Ursachen ihres plötzlichen Todes ist noch kaum etwas bekannt.

Die deutsche Filmbranche trauert um Lisa Martinek. Wie der Anwalt ihrer Familie am Sonntag mitteilte, verstarb die Schauspielerin am Freitag im Alter von nur 47 Jahren. Sie hinterlässt ihren Ehemann Giulio Ricciarelli und drei Kinder. Der tragische Tod Martineks ereignete sich während eines Urlaubsaufenthalts in Italien. Wie "Bild" in Übereinstimmung mit italienischen Medien berichtet, war die Schauspielerin mit ihrem Mann auf einem Boot im Mittelmeer nahe Elba unterwegs. Als Martinek im Meer schwamm, habe sie das Bewusstsein verloren.

Ricciarelli habe die gesundheitlichen Probleme seiner Frau sofort bemerkt und habe sie aus dem Wasser geholt und Rettungskräfte alarmiert. Obwohl die Schauspielerin umgehend mit dem Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde, hätten sie dort diverse Wiederbelebungsversuche nicht retten können. Welche Ursache das plötzliche Ableben der TV-Schauspielerin, die zuletzt im Münchener "Tatort" zu sehen war, hat, ist noch nicht bekannt. Gemäß "Bild" sei über eine Vorerkrankung nichts bekannt gewesen. Neue Erkenntnisse soll deshalb nun eine Obduktion bringen.

Lisa Martinek war bereits seit mehr als 20 Jahren als Schauspielerin tätig. Ihren ersten Publikumserfolg feierte sie 1997 mit ihrer Rolle in dem Kinofilm "Härtetest", der ihr eine Nominierung für die beste weibliche Hauptrolle beim Deutschen Filmpreis einbrachte. Erneut Anwärterin auf den Preis war sie sechs Jahre später mit dem SAT.1-Film "Jagd auf den Flammenmann". Dazu war sie von 2006 bis 2012 als Kommissarin Clara Hertz in der Krimi-Reihe "Das Duo" zu sehen. Zuletzt wirkte sie bei der ZDF-Serie "Schwartz & Schwartz" mit, die erst im vergangenen Oktober Premiere feierte. Neben ihrer Tätigkeit als Filmschauspielerin war Martinek in den vergangenen Jahre auch regelmäßig an Theaterproduktionen beteiligt, unter anderem am Schauspielhaus Leipzig, am Frankfurter Schauspiel oder am Deutschen Theater in Berlin.

rbb zeigt zwei Filme mit Lisa Martinek

Aus Anlass des Todes von Lisa Martinek ändert der rbb am Montag (1. Juli) sein Fernsehprogramm und zeigt zwei Filme mit ihr in den Hauptrollen: Um 20.15 Uhr sendet das rbb Fernsehen "Ich leih' mir eine Familie" aus dem Jahr 2007, um 22.00 Uhr folgt "Tatort: Blutgeld" aus dem Jahr 2010.

Die Leiterin des Programmbereichs Doku & Fiktion des rbb, Martina Zöllner, würdigte die Schauspielerin als ebenso einfühlsame wie kraftvolle Künstlerin. "Lisa Martinek vereinte große künstlerische Kraft und ein seltenes schauspielerisches Einfühlungsvermögen. Damit konnte sie ihren unterschiedlichen Rollen immer neue, unverwechselbare Züge geben. Wir sind sehr traurig über ihren Tod und in Gedanken bei ihrer Familie", sagte Zöllner am Montag.

