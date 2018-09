| Datingshow bei RTL II

In der Datingshow "Love Island" heißt es: keine Zeit verlieren. Schon nach einem 30-sekündigen Kennenlernen wird hier von "Beziehung" gesprochen. In der ersten Folge ergaben sich fünf Paar-Konstellationen, doch die wurden teilweise schon wieder gesprengt. Wer ist mit wem "zusammen"? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Die Paare von "Love Island" 2018 (Stand: 2. Folge)

Sebastian (24) und Tracy (22)

Zusammen seit: Folge 2

Die Jurastudentin muss sich schon in der zweiten Folge umorientieren. Ausspanner Sebastian, der sich nach 24 Stunden eine der Kandidatinnen aussuchen durfte, entschied sich für Tracy. Damit landete deren Erst-Partner Victor (20) wieder im Single-Leben.

Tobias (25) und Natascha (28)

Zusammen seit: Folge 1

Die Handwerkerzunft unter sich: Frisörmeisterin Natascha und Maler und Lackierer Tobias bildeten das allererste Pärchen der neuen Staffel. Als Tobias die Bühne betrat, meldete sich Natascha freiwillig zur "Verpaarung". Dahinter steckte aber vor allem taktisches Kalkül. Die ehemalige Kandidaten von "Germany's Next Topmodel" wollte erst einmal "safe" sein, lässt sich aber alle Optionen offen. In Folge 2 kamen sich die beiden näher.

Marcellino (25) und Sabrina (25)

Zusammen seit: Folge 1

Optisch passt das bei den beiden Dunkelhaarigen gut. Und auch in Sachen Selbstverständnis. Der Fitnessclub-Manager hält sich für einen Rolls Royce, das selbstbewusste Model mit den aufgespritzten Lippen für einen Ferrari. Mit viel Brumm Brumm in die große Liebe? So schnell geht's dann selbst bei "Love Island" nicht. Zudem liegen Schatten auf dem jungen Glück, denn Sabrina macht Neu-Single Victor schöne Augen.

Der Rolls Royce unter Deutschlands Singles hat Sabrina gewählt, weil sie ein Reifenreparatur-Kit im Gesicht dabei hat, falls Mal die Luft raus ist.

#LoveIsland — Marco van Dura (@MarcoWandura) 10. September 2018

Yanik (31) und Julia (22)

Zusammen seit: Folge 1

Bei der initialen Balz waren sich die beiden einig und wählten sich gegenseitig. Ansonsten hielt sich das Pärchen zu Beginn vornehmlich zurück. In der 2. Folge musste Julia ihren Platz im Bett neben Yanik räumen. Den hatte sich die neue Kandidatin Finnja ausgesucht.

Till (29) und Lisa (21)

Zusammen seit: Folge 1

Da ist der Kosmetikerin und Masseurin mal ein Fang ins Netz gegangen! Bademeister Till bezeichnet sich selbst als "Arielle: halb Mensch, halb Schwanz". Das spektakuläre Tiefsee-Wesen mit den allerdings doch sehr ordinären Tattoo-Schuppen und die Blondine – hat das Zukunft?

Ausspanner-Update: Zwei neue Kandidatinnen sind in Folge 2 eingezogen. Finnja (20) und Sabi (27). Sie durften sich ins gemachte Netz setzen und statt Natscha und Julia bei deren Männern übernachten.