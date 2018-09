| Datingshow bei RTL II

In der Datingshow "Love Island" heißt es: keine Zeit verlieren. Schon nach einem 30-sekündigen Kennenlernen wird hier von "Beziehung" gesprochen. In der ersten Folge ergaben sich fünf Paar-Konstellationen. Doch da wird sicher noch einiges durcheinandergewürfelt werden.

Die Paare von "Love Island" 2018 (Stand: 1. Folge)

Victor (20) und Tracy (22)

Diese "Beziehung" stand schon von Beginn an unter keinem guten Stern. Keine der weiblichen Kandidaten wollte mit dem 20-jährigen Franzosen anbandeln. So musste er den ersten Schritt machen und entschied sich für Tracy, die die erste Nacht daraufhin mit Weinen verbrachte. Zum Trost gab's einen Ed-Sheeran-Song auf der Gitarre. Ob das die junge Liebe retten kann?

Tobias (25) und Natascha (28)

Die Handwerkerzunft unter sich: Frisörmeisterin Natascha und Maler und Lackierer bildeten das allererste Pärchen der neuen Staffel. Als Tobias die Bühne betrat, meldete sich Natascha freiwillig zur "Verpaarung". Dahinter steckte aber vor allem taktisches Kalkül. Die ehemalige Kandidaten von "Germany's Next Topmodel" wollte erst einmal "safe" sein, lässt sich aber alle Optionen offen.

Marcellino (25) und Sabrina (25)

Optisch passt das bei den beiden Dunkelhaarigen gut. Und auch in Sachen Selbstverständnis. Der Fitnessclub-Manager hält sich für einen Rolls Royce, das selbstbewusste Model mit den aufgespritzten Lippen für einen Ferrari. Mit viel Brumm Brumm in die große Liebe? So schnell geht's dann selbst bei "Love Island" nicht. Zumal Marcellinos männliche Konkurrenz schon Interesse an Sabrina angemeldet hat.

Der Rolls Royce unter Deutschlands Singles hat Sabrina gewählt, weil sie ein Reifenreparatur-Kit im Gesicht dabei hat, falls Mal die Luft raus ist.

#LoveIsland — Marco van Dura (@MarcoWandura) 10. September 2018

Yanik (31) und Julia (22)

Bei der initialen Balz waren sich die beiden einig und wählten sich gegenseitig. Ansonsten hielt sich das Pärchen zu Beginn vornehmlich zurück.

Till (29) und Lisa (21)

Da ist der Kosmetikerin und Masseurin mal ein Fang ins Netz gegangen! Bademeister Till bezeichnet sich selbst als "Arielle: halb Mensch, halb Schwanz". Das spektakuläre Tiefsee-Wesen mit den allerdings doch sehr ordinären Tattoo-Schuppen muss sich um seine blonde Auserwählte vorerst keine Sorgen machen, denn der von RTL II geschickte Auspanner steht auf Brünette.

Sebastian (24) wurde nämlich ins Rennen geschickt, um die frisch gebildeten Paare schon nach 24 Stunden wieder zu sprengen. Er darf sich eine Frau seiner Wahl aussuchen.