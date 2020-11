Maischberger - Gäste und Thema heute: Ergebnisse der Corona-Konferenz

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 25. November, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 25. November, 22.50 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern), Smudo (Musiker, "Die Fantastischen Vier"), Hans-Ulrich Jörges (Journalist), Lamya Kaddor (Publizistin), Markus Feldenkirchen ("Spiegel"-Kolumnist), Cihan Çelik (Lungenfacharzt), Dirk Brockmann (Epidemiologe)

Am Mittwoch beraten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten erneut mit der Kanzlerin über den richtigen Weg zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Es zeichnen sich eine Verlängerung des Teil-Lockdowns sowie vereinzelte Verschärfungen ab. Über die Ergebnisse spricht Sandra Maischberger mit ihren Gästen.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 26. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 26. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 29. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 29. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die ARD-Talkshow macht an diesem Sonntag Pause. In der ARD läuft um 21.45 Uhr eine neue Folge von "Brokenwood - Mord in Neuseeland". Anne Will meldet sich am 29. November zurück.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 30. November, 21 Uhr (ARD)

Montag, 30. November, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

