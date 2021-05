Maischberger - die Woche: Themen und Gäste am Mittwoch

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger - die Woche Nächster Sendetermin: Mittwoch, 5. Mai, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 5. Mai, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Impfreihenfolge, Sahra Wagenknechts Buch, Klimaschutzgesetz

Impfreihenfolge, Sahra Wagenknechts Buch, Klimaschutzgesetz Gäste: Sahra Wagenknecht (Die Linke, Bundestagsabgeordnete) Prof. Hendrik Streeck (Virologe), Anette Segtrop (Intensivpflegerin), Mathias Richling (Kabarettist), Anna Dushime (Journalistin), Markus Feldenkirchen ("Spiegel"-Autor) Der starke Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland scheint fürs Erste gebremst. Jetzt wird darüber diskutiert, die Corona-Maßnahmen für Geimpfte und Genesene bundesweit zu lockern. Doch die Lage in den Krankenhäusern ist weiter angespannt und die Mitarbeiter arbeiten am Anschlag. Auf den Intensivstationen werden überdurchschnittlich viele sozial benachteiligte Menschen mit schweren Krankheitsverläufen behandelt. Woran liegt das? Muss die Impfreihenfolge geändert werden?

Das neue Buch von Sahra Wagenknecht hat nicht nur unter Parteigenossen für Wirbel gesorgt. In "Die Selbstgerechten" attackiert die Linken-Politikerin so genannte "Lifestyle-Linke". Sie hätten den Bezug zu echten gesellschaftlichen Problemen verloren und beschäftigten sich stattdessen mit "immer kleineren und skurilleren Minderheiten". Für viele liest sich das Buch wie eine Kampfansage an die eigene Partei. Wen Sahra Wagenknecht erreichen möchte, erklärt sie im Gespräch mit Sandra Maischberger.

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz nachbessern muss, um die Freiheitsrechte jüngerer Generationen zu schützen. Welche Konsequenzen hat diese Entscheidung für unseren Alltag? Müssen wir bald auf das Auto und vieles mehr verzichten, um das Klima zu retten?

Sendung: Maybrit Illner Nächster Sendetermin: Donnerstag, 6. Mai, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 6. Mai, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt. Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will Nächster Sendetermin: Sonntag, 9. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 9. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt. Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Anne Will" finden Sie hier.