Maischberger - die Woche heute: Themen und Gäste

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. März, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 10. März, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Corona-Lockerungen und - Stragegie, Gendern der Sprache, Landtagswahlen in BW und RP

Corona-Lockerungen und - Stragegie, Gendern der Sprache, Landtagswahlen in BW und RP Gäste: Prof. Dr. Thorsten Lehr (Professor für klinische Pharmazie), Dr. Jürgen Zastrow (leitender Impfarzt in Köln), Petra Gerster ("heute"-Moderatorin), Nele Pollatschek (Schriftstellerin), Walter Sittler (Schauspieler), Katharina Hamberger (Journalistin), Alexander von Schönburg ("Bild"-Kolumnist)

Obwohl die Zahl der Neuinfektionen steigt, haben die meisten Bundesländer in dieser Woche die Corona-Maßnahmen gelockert. Abgesichert werden sollen die Öffnungen durch Gratis-Schnelltests für alle. Kann diese Strategie funktionieren? Das Impfen geht in Deutschland weiterhin nur sehr langsam voran. Gerade einmal drei Prozent der Bevölkerung haben bereits beide Impfdosen erhalten. Wie kann das Tempo erhöht werden?

Weitere Themen in der Sendung:

Ist Gendern wirklich ein Ausdruck der Gleichstellung von Mann und Frau oder verschärft es die Diskriminierung weiter?

Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 11. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 11. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 14. März, 22.00 Uhr (ARD)

Sonntag, 14. März, 22.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 15. März, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 15. März, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

