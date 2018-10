| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. Oktober, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 10. Oktober, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Bayern wählt, Berlin zittert: Droht ein politisches Beben?

Bayern wählt, Berlin zittert: Droht ein politisches Beben? Gäste: Urban Priol (Kabarettist), Joseph Hannesschläger, (Schauspieler, "Die Rosenheim-Cops"), Claudia Jung (Schlagersängerin und ehem. bayerische Landtagsabgeordnete), Hans-Rudolf Wöhrl (Unternehmer), Robin Alexander (Journalist)

Am Sonntag ist in Bayern Landtagswahl. Der CSU droht ein historisch schlechtes Ergebnis. Sandra Maischberger diskutiert mit ihren Gästen folgende Fragen: Welche Folgen hätte ein miserables Ergebnis für die CSU? Wer würde die Verantwortung tragen - Seehofer, Söder oder auch Merkel? Wird die Landtagswahl auch zu einer Abstimmung über die GroKo im Bund?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 11. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 11. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 14. Oktober, 21.50 Uhr (ARD)

Sonntag, 14. Oktober, 21.50 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 29. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 29. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.