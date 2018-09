| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wie halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. September, 22:45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 12. September, 22:45 Uhr (ARD) Thema: Die Mietenexplosion: Wird Wohnen unbezahlbar?

Die Mietenexplosion: Wird Wohnen unbezahlbar? Gäste: Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz), Karin Jünke (Rentnerin), Christoph Gröner (Bauunternehmer), Florian Schmidt (B'90/Grüne, Baustadtrat Berlin-Kreuzberg), Anja Franz (Mieterverein München) Ursula Weidenfeld (Journalistin)

Immer mehr Menschen stehen vor dem Problem, dass sie sich keine Wohnung mehr leisten können. Andere müssen aus ihrer Wohnung, in der sie jahrzehntelang gewohnt haben, ausziehen. Sandra Maischberger diskutiert mit ihren Gästen folgenden Fragen: Wie lange kann ich mir meine Wohnung noch leisten? Wird ein Grundrecht wie Wohnen immer mehr zu einem Luxusgut? Gehen politische Maßnahmen wie die von der Großen Koalition beschlossene Verschärfung der Mietpreisbremse nicht weit genug? Könnte die aktuelle Forderung der SPD-Spitze nach einem Mietenstopp für fünf Jahre den Mietern helfen? Oder verprellen solche Eingriffe private Bauunternehmer?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 13. September, 22:15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 13. September, 22:15 Uhr (ZDF) Thema: Innere Unsicherheit – schützt unser Staat die Demokratie?

Innere Unsicherheit – schützt unser Staat die Demokratie? Gäste: Irene Mihalic (B´90/Grüne, innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion), Thomas Oppermann (SPD, Vizepräsident des Deutschen Bundestages), Philipp Amthor (CDU, Mitglied des Ausschusses für Inneres und Heimat im Bundestag), Elmar Theveßen (stellvertretender ZDF-Chefredakteur), Antonie Rietzschel (Journalistin, berichtet aus Sachsen für die Süddeutsche Zeitung), Olaf Sundermeyer (Publizist und Autor, Arbeitsschwerpunkte Innere Sicherheit, Extremismus und Banden-Kriminalität)

Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen zweifelte in einem Interview an, dass es aus Chemnitz "authentische" Bilder von Hetzjagden gab. Damit widersprach der Verfassungsschutz-Präsident öffentlich nicht nur der Bundeskanzlerin, sondern auch diversen Augenzeugen. Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen, warum er das tat und was das für das Vertrauensverhältnis der Bürger in den Staat und die Sicherheitsbehörden bedeutet.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 16. September, 21:45 Uhr (ARD)

Sonntag, 16. September, 21:45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 17. September, 21:00 Uhr (ARD)

Montag, 17. September, 21:00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 3. Oktober, 22:00 (ZDF)

Mittwoch, 3. Oktober, 22:00 (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

