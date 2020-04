| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 23. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 23. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Deutschland macht auf – mutig oder riskant?

Deutschland macht auf – mutig oder riskant? Gäste: Cem Özdemir (B´90/Grüne, Bundestagsabgeordneter, war an Covid19 erkrankt), Hendrik Streeck (Professor für Virologie Universität Bonn), Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz), Herbert Diess (Vorstandsvorsitzender Volkswagen AG), Mai Thi Nguyen-Kim (Wissenschaftsjournalistin, u.a. "maiLab“), Til Schweiger (Gastronom, Schauspieler, Produzent)

Die ersten Lockerungen sind beschlossen, doch Bundeskanzlerin Angela Merkel warnt vor "Öffnungsorgien". Vorsicht ist geboten. Könnte Deutschland dennoch mehr wagen? Darüber diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 26. April, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 26. April, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 27. April, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 27. April, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 29. April, 22.45 Uhr

Mittwoch, 29. April, 22.45 Uhr Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.