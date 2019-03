| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 21. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 21. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: EU im Überlebenskampf – und Deutschland schaut zu?

EU im Überlebenskampf – und Deutschland schaut zu? Gäste: Heiko Maas (Bundesaußenminister, SPD), Greg Hands (Tory-Abgeordneter des britischen Parlaments), Sabine Thillaye (Abgeordnete der Macron-Bewegung "En Marche"), Ulrich Wickert (Journalist und Autor)

Der Brexit hält die EU in Atem, doch es drohen weitere Zerreißproben. Emmanuel Macron hat neue Ideen für die Zukunft Europas – in Berlin ignoriert man aber seine Vorschläge. Die Europäische Gemeinschaft steckt in einem Überlebenskampf. Wird die deutsche Regierung ihrer Verantwortung für Europa eigentlich gerecht? Darüber diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 25. März, 21 Uhr (ARD)

Montag, 25. März, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 31. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 31. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 3. April, 23.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 3. April, 23.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

