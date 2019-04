| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 11. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 11. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Wohnungsnot und Wuchermieten – enteignen aus Notwehr?

Wohnungsnot und Wuchermieten – enteignen aus Notwehr? Gäste: Peter Altmaier (CDU, Bundeswirtschaftsminister), Janine Wissler (Die Linke, stellv. Parteivorsitzende), Boris Palmer (B'90/Grüne, Oberbürgermeister Tübingen), Maren Kern (Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.), Rouzbeh Taheri (Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen")

Die Mieten steigen, der Wohnraum reicht hinten und vorne nicht und Sozialwohnungen sind Mangelware – auch weil Städte und Kommunen überall in Deutschland ihr "Tafelsilber" noch bis vor 10 Jahren verkauften. Mabrit Illner diskutiert mit ihren Gästen folgende Fragen: Ist es jetzt sinnvoll, diese Wohnungen zurückzuholen? Wie hoch sollten die Entschädigungen für die Konzerne ausfallen? Hilft das gegen Wohnungsnot und zu hohe Mieten? Ist es gar ein gutes Geschäft für den Staat und seine Bürger?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 15. April, 21 Uhr (ARD)

Montag, 15. April, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 1. Mai, 22.00 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 1. Mai, 22.00 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 5. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 8. Mai, 23.30 Uhr (ARD)

Mittwoch, 8. Mai, 23.30 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

