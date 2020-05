| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 14. Mai, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 14. Mai, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Pandemie und Protest – kann Corona das Land spalten?

Pandemie und Protest – kann Corona das Land spalten? Gäste: Christiane Woopen (Vorsitzende des Europäischen Ethikrates), Tobias Hans (CDU, Ministerpräsident Saarland), Nikolaus Blome (Journalist), Boris Palmer (B'/Grüne, Oberbürgermeister Tübingen), Michael Meyer-Hermann (Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung)

Die einen sorgen sich um ihre wirtschaftliche Existenz, andere um ihre Freiheitsrechte und viele immer noch um ihre Gesundheit. Von einem Klima der Angst profitieren auch Verschwörungstheoretiker. Kann Corona das Land spalten? Jung gegen Alt, Arm gegen Reich, Fakten gegen Fake News? Darüber diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 17. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 17. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 18. Mai, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 18. Mai, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 20. Mai, 22.45 Uhr

Mittwoch, 20. Mai, 22.45 Uhr Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

